羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯(Klaus Iohannis)今天(27日)拒絕任命左翼社會民主黨(Social Democrat)推出的斯海德(Sevil Shhaideh)為新任總理。若是斯海德獲得任命，將會是羅馬尼亞第一位女性、同時也是第一位穆斯林(Muslim)總理。

伊爾哈尼斯說：「我仔細分析(任命爭議的)正反意見後，我決定不接受這項(任命)提議。」

社會民主黨在12月11日贏得大選後，推出斯海德為總理人選。

羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯(Klaus Iohannis)今天(27日)拒絕任命左翼社會民主黨(Social Democrat)推出的總理人選斯海德(Sevil Shhaideh)。若是斯海德獲得任命，將會是羅馬尼亞第一位女性、同時也是第一位穆斯林(Muslim)總理。

伊爾哈尼斯說：「我正確分析(任命爭議的)正反意見後，我決定不接受這項(任命)提議。」

社會民主黨在12月11日贏得大選後，推出斯海德為總理人選。

伊爾哈尼斯接著表示：「因此我要求社會民主黨與(其聯盟夥伴)歐洲自由暨民主聯盟黨團(ALDE)，另提新的人選。」社民黨與長期盟友ALDE目前在羅馬尼亞國會465席中，佔有250席的過半數優勢，讓這兩個政黨能夠輕易地在國會通過信任投票和立法案。

根據「歐洲政治」(European politics)報導，雖然斯海德從政經歷豐富，但是她的從政經驗侷限在羅馬尼亞濱海城市的康斯坦察市(Constanţa)，她在首都布加勒斯特(Bucharest)並不孚眾望。

另外，社民黨主席德拉涅亞(Liviu Dragnea)原本希望是由他自己出任總理一職，但是伊爾哈尼斯說他無法接受一名有前科的人出任總理。德拉涅亞曾因為在2012年試圖推動一項公民投票，今年遭法院判處緩刑。