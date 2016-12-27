中國大都農業部今天(27日)指出，在新疆爆發高致病性的H5N6禽流感，感染1萬6千隻禽鳥之後，當局已經撲殺了5萬5千多隻雞和其他家禽。

農業部表示，伊寧的禽流感已經確診是H5N6型病毒株，並已造成1萬零716隻禽鳥死亡。

這是自從10月以來大陸的第四波禽流感疫情，撲殺禽鳥總數已經超過17萬隻。

亞洲各地最近陸續傳出禽流感疫情，南韓正在對抗歷來最嚴重的禽流感疫情，日本和印度也在撲殺禽鳥。

中國大陸自從2014年4月以來，禽流感已經造成10人死亡。

今年冬天，大陸最少有7人感染H7N9禽流感病毒株，其中2人已經死亡。