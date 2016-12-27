新疆爆禽流感疫情 撲殺5.5萬隻禽鳥中央廣播電台 (2016-12-27 18:48)
中國大都農業部今天(27日)指出，在新疆爆發高致病性的H5N6禽流感，感染1萬6千隻禽鳥之後，當局已經撲殺了5萬5千多隻雞和其他家禽。
農業部表示，伊寧的禽流感已經確診是H5N6型病毒株，並已造成1萬零716隻禽鳥死亡。
這是自從10月以來大陸的第四波禽流感疫情，撲殺禽鳥總數已經超過17萬隻。
亞洲各地最近陸續傳出禽流感疫情，南韓正在對抗歷來最嚴重的禽流感疫情，日本和印度也在撲殺禽鳥。
中國大陸自從2014年4月以來，禽流感已經造成10人死亡。
今年冬天，大陸最少有7人感染H7N9禽流感病毒株，其中2人已經死亡。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
微軟CMO：Win10升級的舉措「的確」太激進了【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
小米手機自燃 保密才賠償【北京新浪網】
台灣三大手機品牌今年全部淪陷 無一實現銷售目標【北京新浪網】
專利顯示《精靈寶可夢GO》是這樣交易的【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》