人權觀察：IS處決13名伊拉克平民中央廣播電台 (2016-12-27 19:06)
人權觀察組織(Human Rights Watch)今天(27日)表示，在伊拉克政府軍展開行動，要收復北部大城摩蘇爾(Mosul)的時候，鄰近摩蘇爾的2座村莊的村民挺身抵抗伊斯蘭國，結果有13名平民遭到伊斯蘭國(IS)草率處決。
這些殺戮事件是發生在10月17日，也就是伊拉克軍隊展開收復摩蘇爾的行動當天，發生於摩蘇爾南部50公里處的阿胡德(Al-Hud)和阿拉薩加(Al-Lazzagah)兩座村莊。
人權觀察中東區副主任法奇(Lama Fakih)發布聲明說，伊斯蘭國報復村民反抗的方式，就是非法處決在反抗中俘虜的人民和其他不相干的人。
法奇表示，俘虜伊斯蘭國戰士的伊拉克安全部隊，應該適當調查這些戰士是否參與這些涉及戰爭罪行的指控。
人權觀察指出，遭到草率處決的平民至少有13人，其中包括1名13歲的兒童。
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