（中央社記者林宏翰台北27日電）職棒Lamigo桃猿隊明年1月14日第一階段春訓，今天在壢新醫院年度體檢，傷兵藍寅倫、郭嚴文、朱俊祥、詹智堯等經過檢查，都穩定恢復中。



休季期間沒有比賽，但選手自覺高，維持自主訓練，野手余德龍在收假前後的身體指數幾乎一模一樣。



投手王溢正怕針頭的毛病依舊，防護員表示，每個人身體強度都不錯，但每次抽血和打針，檢查室就一定會傳出陣陣驚呼和憋笑。



桃猿隊去年的健康檢查開始，壢新醫院就加入了功能醫學能量代謝檢測，以粒線體的工作效能來預期運動表現，透過神經傳導物質了解運動心理質量，還可以檢出毒素負荷狀況。



壢新醫院運動醫學中心醫師林頌凱表示，「功能醫學能量代謝檢測技術是特別為Lamigo選手量身定做，從去年開始就持續追蹤，今年還特別為球隊施打流感疫苗，全力協助球隊健康開季。」1051227