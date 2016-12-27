暖！APINK初瓏南珠缺錢急用 好友立刻借500萬NOWnews今日新聞 (2016-12-27 19:00)
在22日播出的《兩個男人SHOW》，人氣女團APINK成員初瓏和南珠特別出演節目，並在節目裡的友情測試環節中打電話給至親好友BTOB昌燮和演員金旻載，假裝家裡有急用需要借五百萬韓幣（約十三萬台幣），而兩人二話不說就要匯錢的回覆，也讓粉絲看完覺得相當溫暖。
節目中，APINK初瓏先挑戰任務、打電話給好友BTOB昌燮，透露家裡急需用錢、不想讓團員知道，詢問昌燮是否可以借她三百萬韓幣（約八萬台幣），昌燮立刻答應，之後初瓏再多加兩百萬（約五萬台幣），昌燮也相當乾脆的說沒問題，並要初瓏還錢時多給20杯咖啡就好，而揭曉是在錄節目後，讓昌燮相當無語，表示怎麼自己在日本都會上當受騙，引發爆笑。
後來輪到南珠，南珠打電話給關係親近的弟弟、演員金旻載，並在一開始就演技爆發，假裝在哭，讓電話那頭的金旻載相當慌張、更害一旁的Eric Nam和初瓏差點大笑出聲，而後續金旻載二話不說答應要借南珠五百萬的舉動，也被南珠大讚：「真的很帥」。
節目播出後，初瓏與昌燮、南珠和金旻載的友情，令許多粉絲感到相當棒，認為人生有這種朋友真的相當難能可貴。
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