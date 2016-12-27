傅達仁淚崩生前追思會 繼女雷倩提「基督教義」反安樂死NOWnews今日新聞 (2016-12-27 19:00)
現年84歲的前體育主播傅達仁，今（27）日舉辦自傳書《達仁傳奇》發表會，受病痛纏身的他，將活動當成「生前追思會」，見到200多名親友溫馨齊聚，動容直說：「我很少流淚的，5歲就成為孤兒，沒有了家，但今天特別感動，流了好多眼淚！」
傅達仁近年飽受病痛折磨，大小手術不斷，暴瘦12公斤，他幽默自嘲：「我是刀疤老八，身上開過8次刀」，並極力倡議台灣通過案樂死法案。總統蔡英文特送花籃致意，他表示「花籃只是形式，希望安樂死法案能趕快實現，不要讓台灣成為外傭最多的國家」。
基督教義嚴禁自殺，但傅達仁認為「安寧病房是『被動地活著』，安樂死並非自殺，吃藥和跳樓才是自殺」，因此當重症病人選擇安樂死，「這是『Go happy』，主會赦免這些人的。」提案80歲以上受病苦而自願者，及經過兩位以上專業醫師認證的年輕病患，都應該有權利要求安樂死。
信心希望聯盟主席雷倩，也出席繼父傅達仁的新書發表會，身為虔誠基督徒，雷倩強調基督教義嚴禁自殺，坦言就宗教及個人立場都不贊同安樂死，也曾經和繼父溝通過，但仍尊重他為重症病患喉舌的倡議之聲，並提醒安樂死對重症病患或許是解脫，但對經濟弱勢、照護無能的家庭來說，可能成為他們剝奪患病者生存權的動機，對於人性是極大的挑戰，因此在修法上必須要經過審慎的考量。
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