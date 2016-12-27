▲傅達仁（右）淚崩生前追思會，繼女雷倩提「基督教義」反安樂死。（合成圖／記者陳明安攝，2016.12.27）

現年84歲的前體育主播傅達仁，今（27）日舉辦自傳書《達仁傳奇》發表會，受病痛纏身的他，將活動當成「生前追思會」，見到200多名親友溫馨齊聚，動容直說：「我很少流淚的，5歲就成為孤兒，沒有了家，但今天特別感動，流了好多眼淚！」

傅達仁近年飽受病痛折磨，大小手術不斷，暴瘦12公斤，他幽默自嘲：「我是刀疤老八，身上開過8次刀」，並極力倡議台灣通過案樂死法案。總統蔡英文特送花籃致意，他表示「花籃只是形式，希望安樂死法案能趕快實現，不要讓台灣成為外傭最多的國家」。

▲傅達仁（中）見到200多名親友溫馨齊聚，感性落淚。（圖／記者陳明安攝，2016.12.27）

基督教義嚴禁自殺，但傅達仁認為「安寧病房是『被動地活著』，安樂死並非自殺，吃藥和跳樓才是自殺」，因此當重症病人選擇安樂死，「這是『Go happy』，主會赦免這些人的。」提案80歲以上受病苦而自願者，及經過兩位以上專業醫師認證的年輕病患，都應該有權利要求安樂死。

▲傅達仁乾兒子李恕權（右）及周子寒獻唱〈當你老了〉。（圖／記者陳明安攝，2016.12.27）

信心希望聯盟主席雷倩，也出席繼父傅達仁的新書發表會，身為虔誠基督徒，雷倩強調基督教義嚴禁自殺，坦言就宗教及個人立場都不贊同安樂死，也曾經和繼父溝通過，但仍尊重他為重症病患喉舌的倡議之聲，並提醒安樂死對重症病患或許是解脫，但對經濟弱勢、照護無能的家庭來說，可能成為他們剝奪患病者生存權的動機，對於人性是極大的挑戰，因此在修法上必須要經過審慎的考量。

▲傅達仁繼女雷倩認為安樂死法案將是對人性的極大考驗，因此需要審慎考量。（圖／記者陳明安攝，2016.12.27）

▲傅達仁（左）與妻子鄭貽伉儷情深。（圖／記者陳明安攝，2016.12.27）

▲ 傅達仁的「親密戰友、可愛敵人」盛竹如，為他主持生前追思會。（圖／記者陳明安攝，2016.12.27）

▲ 紀政感性致詞讓傅達仁當場紅了眼眶。（圖／記者陳明安攝，2016.12.27）

▲黑人陳建州（左）出席教練傅達仁（中）生前追思會。（圖／記者陳明安攝，2016.12.27）

▲葉歡（左）出席傅達仁生前追思會。（圖／記者陳明安攝，2016.12.27）