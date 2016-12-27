陸情侶十萬賣掉親生女 轉身1萬買了貓中央社 (2016-12-27 19:03)
（中央社台北27日電）中國大陸浙江省嘉善一對情侶日前以養不起孩子為由，在網路上叫賣女兒，他們用人民幣2萬元（新台幣近10萬元）賣掉親生女兒後，竟轉手花2000元（新台幣近1萬元）買了隻寵物貓。
大陸錢江晚報今天報導，1990年出生的丁女，今年26歲，2009年與賈男（今年27歲）相戀後，就一起生活。兩人都沒有穩定工作，賈男又有盜竊前科，雙方父母一直不同意兩人交往，所以他們也一直沒登記結婚。
2013年6月左右，丁女懷胎快10個月，孩子即將出世，可是這對小情侶竟連住院生孩子的錢都沒有，更別說撫養孩子的錢了。由於雙方父母也都反對這樁婚事，他們也不能向家裡開口要錢。
兩人萌生一個荒唐的想法：把孩子生下來賣了。他們開始在一些專門收養孩子的論壇發布訊息，聲稱有名即將臨盆的年輕產婦，沒能力撫養孩子，尋找買家。
很快，有買家聯繫他們。他們對比後，找了個出價高的江蘇徐州的買家，雙方以2萬元價格談妥。
因大陸警方近年來加強偵辦拐賣兒童婦女等犯罪行為，此案被警方偵破，嘉善檢察院對小情侶提起公訴。
賈男在法庭表示，由於養不起，所以把自己的孩子送人，2萬元是對方給的營養費而已。2萬元除吃用開銷外，還花了2000元給丁女買了隻寵物貓。
驚人的是，檢方調查還發現，丁女還賣過一個親生女兒，這次賣的是她的第二胎。她的第一個女兒2012年4月出生，她當時以1萬元賣給1名河南買家，但包車去河南的費用就花掉3000元。
嘉善法院最終以拐賣兒童罪一審判處丁女有期徒刑5年；賈男因拐賣兒童罪一審被判處有期徒刑5年6個月。1051227
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