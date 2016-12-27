知名體育主播傅達仁（圖）特殊的播報用語讓人印象深刻，27日他特別提醒後輩，要用生活化的用詞貼近觀眾，並透露棒球語言中的「滿貫全壘打」，就是他「打麻將中打出來的」。中央社記者李晉緯攝 105年12月27日