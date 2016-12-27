飛鏢訓練中心進駐板樹中央社 (2016-12-27 19:11)
新北市樹林體育園區與中華民國競技飛鏢協會合作，27日在板樹體育館一樓成立新北市飛鏢訓練中心。中央社記者林宏翰攝 105年12月27日
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