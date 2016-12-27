安倍訪珍珠港 陸：作秀無法實現和解中央社 (2016-12-27 19:11)
日本首相安倍晉三將訪問珍珠港，可能只慰靈、不道歉。中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）27日說：「不管怎麼作秀，只有真誠的反思才是實現和解的鑰匙。」中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月27日
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