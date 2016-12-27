舒淇與王千源出演健忘村（2）中央社 (2016-12-27 19:11)
導演陳玉勳賀歲電影「健忘村」27日在台北文華東方酒店舉辦宣傳記者會，主演的演員舒淇（後左）、王千源（後右）分飾村長夫人及村長，並在活動中漢小朋友共同舞蹈。中央社記者吳家昇攝 105年12月27日
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