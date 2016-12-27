苗栗縣長徐耀昌上海推廣觀光中央社 (2016-12-27 19:10)
苗栗縣長徐耀昌27日在上海推廣苗栗縣的農特產品及觀光旅遊，致辭時表示希望兩岸一起拚經濟，他的身旁是苗栗縣吉祥物「貓尰p」。中央社記者張淑伶上海攝 105年12月27日
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