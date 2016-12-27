12月27日，北京國安的新東家終於浮出水面，從事高端地產開發的中赫集團正在與中信集團進行談判，如果一切順利，中赫集團將成為國安俱樂部的新股東，而且很有可能在持股比例上超過中信集團，這也意味著原有的北京國安俱樂部將正式易主，中赫集團將成為國安俱樂部大股東。對此眾多足球圈裡的大V發表了自己的看法。

《足球報》國內部主任李璇表示：祝福國安，找到真正有錢有信用有投資熱情無瑕疵的合作夥伴，之前的那次合作太糟心了。這多好呢，省的惹一身騷。特別理解大家都想讓馬雲投資的心，馬雲投資最大的好處是啥？光出錢不話事，除了看球主隊容易輸，完全綠色環保無污染。同時李璇還對京城的另外兩家球隊表示了同情：心疼人和，國安找了中赫，北控也是大企業，想在北京長久發展，戴老闆得馬上找個金主才行啊！各隊，捂好你的國腳，中超又來了新的有錢人。

新浪體育著名記者宋詞點評：又一個野蠻人殺進來，也許對國安是好事，但對中國足球，對中超是不是好事，還得再看看，所以不忙著替他們吹牛逼。還想說一句，中信就此別過，感謝羅總這麼多年付出！

著名足球記者趙震：按照足協的新規定不可能有中赫國安啊，要不就是沿用原來的名字，要不就是中性新名字啊！

足球媒體人Asaikana：中赫集團啊，礦業起家的地產集團，中信和中赫共同投資過中信長安置業，也算是找了個老朋友救急了。

評論員董路：中赫集團投資35.5億人民幣認購原北京國安俱樂部64%的股份。北京中信國安更名為北京中赫國安，中信國安放棄絕對控股，簡單說，就是北京國安換大老闆了！新老闆應該會給北京球迷送上一份大一點的新年禮物吧！

體壇周報記者馬德興：對京城球迷而言，在遺憾地錯過了與馬雲牽手的機會之後，牽腸掛肚已久的「增資擴股」一事今天總算是水落石出了。新俱樂部所遞交材料中所透露出的「三不變」信息（即名稱不變、LOGO不變與主色不變），或許是令人最感到欣慰的，也是先前國安球迷最為擔心的。這種「三不變」或許恰恰就是新的大股東為了能更好地傳承與發揚中國足球職業化以來歷史最為悠久且始終未曾降過級的老牌俱樂部的歷史與精神，所透露出的信號就是：新東家志在將國安打造成京城另一家「百年老店」！但是，「不變」的背後，可以肯定的是，「變」的將是國安俱樂部未來的「活法」。

（新體）