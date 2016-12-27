日本九州熊本縣南關町(Nankan)的養雞場爆發雞隻感染H5型禽流感病毒，為了避免疫情擴大，日本防疫對策本部派出180人，並在自衛隊協助下，出動將近400人展開撲殺雞隻作業，總計將撲殺10.7萬隻雞。

防疫對策本部表示，撲殺作業將在24小時內完成，並在72小時內掩埋所有已撲殺的雞隻。

九州北部的青森縣(Aomori)在11月爆發日本今年冬天的第一起禽流感疫情，當時撲殺約1.8萬隻鴨。

接著日本從北海道到九州爆發多起禽流感疫情，都是屬於H5型禽流感病毒。

農林水產省表示，在南關町的養雞場完成今天的撲殺雞隻作業後，總計至今已撲殺約107萬隻家禽。