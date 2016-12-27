新華社石家莊12月27日電（記者 李俊義）27日下午，由唐山港集團、天津港集團合資組建的津唐國際集裝箱碼頭有限公司揭牌儀式在唐山市舉行。

津唐國際集裝箱碼頭有限公司註冊資金5億元，將整合天津港、唐山港集裝箱運輸軟硬體資源，實現兩港之間的集裝箱資源統籌和航線共享，推動津冀兩地集裝箱運輸跨越發展。未來，將形成以天津港為中心，以唐山港、黃驊港為兩翼的科學布局，促進雙方在港口資源和集裝箱航線布局方面的優勢互補、良性互動、合作共贏。

天津港是中國北方最大的綜合性港口，擁有各類泊位總數173個，其中萬噸級以上泊位119個。2015年，天津港貨物吞吐量突破5.4億噸，世界排名第四位；集裝箱吞吐量超過1411萬標準箱，世界排名第十位。唐山港京唐港區擁有泊位41座，水路通達70多個國家（地區）、150多個港口。2015年，京唐港區貨物吞吐量達到2.33億噸，集裝箱吞吐量達到111.7萬標準箱，占河北省「三港四區」的44.2%。

唐山港口實業集團總經理王首相表示，津唐國際集裝箱碼頭有限公司的成立，實現了兩港集裝箱資源優勢互補、共建共享，標誌著雙方全面深化務實合作進入了一個嶄新階段，這不僅為京津冀地區開闢了一條對接「一帶一路」的海鐵聯運新通道，而且為京津冀及其周邊地區經濟社會發展提供一條高效、便捷、低成本的集裝箱物流新通道。