車主們給愛車上保險的時候，經常會接觸到不計免賠險。那這個不計免賠險是啥？有啥作用？今天小編就來跟你說道說道。

不計免賠險是啥？

不計免賠險是一種附加險，不能單獨買，只能買了「主險」之後才能買。它的功能是：經特別約定，發生意外事故后，按照對應投保主險條款規定的免賠率計算的、應當由被保險人自行承擔的免賠金額部分，保險公司會在責任限額內負責賠償。

說白了，就是

假如你買的某款車險有限定免賠額度，那麼只要你樂意，就可以追加一個不計免賠險，做到全額賠付。不過一個不計免賠險只能配一個單獨的險種哦，比如想讓盜搶險要不計免賠，那就得買「盜搶險不計免賠險」，想讓車損險不計免賠，那就得配「車損險不計免賠險」。

不計免賠險這四種情況，不賠！

1、頻繁出險產生的加扣免賠率，不賠！

加扣免賠率是保險公司在投保人違反了規定，或者投保人覺得自己駕駛技術不靠譜的情況下，而額外增加不進行理賠的金額部分。加扣免賠率因為本身沒有責任的認定，所以不計免賠是不賠的。

2、只買基本險不計免賠時，不賠！

基本險不計免賠險本身只服務於車輛損失險和第三者責任險等這些基本險種。對於涉水險等附加險無效。在發動機進水后，導致損壞的，如果想獲得全額賠付的話，就一定要買附加險不計免賠險。

3、車停路邊被划傷或第三者逃逸，不賠！

不計免賠險免責條款第四條當中指出，因應當由第三者負責賠償但無法找到第三者而增加的免賠金額，不賠。也就是說如果雙方事故發生后，因為對方逃逸或者其他原因無法找到第三者的，不計免賠不生效。（注意：已實行商車費改地區，無法找到第三方的，實行30%的絕對免賠率。）

4、事故沒留證致交警無法定責，不賠！

雙方機動車發生刮蹭，后經協商后挪到路邊，但並沒有保留當時的照片和位置記號，雙方在報案時無法給出明確的證據和原因，那麼此時即便投保了不計免賠，恐怕也無法獲得全額賠償。

不計免賠險與各個重要險種相比價格不高，車主可以針對自己的需求和出險風險進行選擇性投保，但是，作為保險附加險中一個重要的險種，投保前一定要明確它的賠付範圍和特別條款，以免在賠付過程中給自己造成損失。