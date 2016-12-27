致志願者：百里挑一的你，我們亞布力不見不散北京新浪網 (2016-12-27 18:30)
我們在2016年12月12日17：00開始招募2017亞布力年會的志願者，次日同一時間開放小記者團隊報名，截至12月27日中午12：00，共計收到了志願者報名錶13,671份，小記者團隊報名錶93份。報名系統被瀏覽了97,590次，系統多次擁堵失靈，QQ群不斷升級、開設分群卻依然無法負荷。
年會志願者預計錄取一百多名，錄取率只有1%左右；小記者團隊預計錄取一支隊伍，錄取率同樣約為1%，這是真正意義上的百里挑一。
因此，在感動與驚喜的同時，我們內心也難免有一些愧疚與遺憾。由於種種客觀條件的限制，我們實在無法提供更多的名額。所以，我們發自內心地希望那些未能入選的同學，能夠在未來半年的時間里努力提升自己，在亞布力2017夏峰會的時候與我們相約寧夏。
如果說成為亞布力志願者是希望自己能夠得到更多的歷練與成長，那麼，難道落選了就無法讓自己變成更好的人了嗎？我想不是的，因為我更相信：「優秀」是一種習慣，一旦養成了，它將伴隨你一生。
在整個志願者招募的過程中，發生了幾件讓我印象深刻的事情。
有幾位家長直接打電話給我，詳細地詢問了志願者招募以及亞布力年會的眾多細節，愛犢之情，溢於言表。感動之餘，我也發自內心的想對這些家長們說，孩子已經長大了，有些事情就讓他們自己來吧。有些時候，守護而不干預，才是最理性而溫柔的愛。
也有數位大學教授來電詢問能否讓他們的學生來當志願者，甚至提出願意以整個學院為單位與我們建立合作夥伴關係。說實話，如果一百多名志願者都讓一個學院「打包輸送」，在管理上自然方便許多，但我們終究不能如此「簡單粗暴」。亞布力是一個全國性的企業家論壇，我們必須為全國範圍內的大學生創造機會。但與此同時，我們也確實發自內心地為這幾位老師感到欽佩。
而在小記者團隊的報名者中，有一支隊伍要給我留下了深刻的印象。這支隊伍的平均年齡只有14歲，其中年齡最小的成員更是只有12歲。可當我看到他們那密密麻麻的簡歷時，卻忍不住有「自古英雄出少年」的感慨。
事實上，亞布力論壇十七年，已經發生過太多太多這樣的故事了。作為記錄者，我們會一直銘記在心。
面對大家這樣的熱情，我們唯一能做的，就是儘可能地去完善年會的每一個細節。論壇秘書處的同事每天都在拼盡全力，只希望這一場盛會能夠更好一點點。
有一天同事過來跟我說，我們商務合作的電話、微信和郵箱都被志願者們的信息「擠爆」。她說，那些問題我不知道如何回答，但又總覺得不回復不好。我說，那你回復大家，請他們到公眾號上來問吧。
「不回復不好」，是的，這就是我們論壇秘書處的共識，我們不想輕易辜負任何人的熱情。所以這段時間里，儘管微信上平均每天有將近一千條的留言，我們依然儘可能地去一一回復。
既然你們付出了真心，那我們就願意用「不將就」作為回答。
最後，亞布力中國企業家論壇秘書處全體工作人員，再次向各位表示感謝。百里挑一的你，我們亞布力不見不散！
文：張逸帆 ？亞布力中國企業家論壇高級編輯
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