*ST中發：獲紫光集團及其一致行動人第三次舉牌北京新浪網 (2016-12-27 18:31)
2016年8月1日至12月26日期間，紫光集團及其一致行動人紫光通信、西藏春華、西藏通信、健坤投資通過上交所證券交易系統買入*ST中發792.6萬股股份，占*ST中發發行在外的全部已發行股票數量的5.00%。交易完成後，紫光集團及其一致行動人紫光通信、西藏春華、西藏通信、健坤投資共持有中發科技2376.9萬股股份，佔中發科技發行在外的全部已發行股票數量的15.00%。
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