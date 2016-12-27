原標題：臨近新年，黑色大宗商品價格玩「速降」

新華社北京12月27日電 題：臨近新年，黑色大宗商品價格玩「速降」

新華社記者劉開雄

在已經過去的4個交易日里，黑色系大宗商品價格快速下滑，玩起了「速降」，其中「雙焦」跌幅均超過10%。市場普遍認為，供應充足且需求減緩，加之部分企業急於拋售庫存回籠資金是帶動此次價格下滑的重要原因。

截至27日下午收盤，焦煤期貨主力報收1177元，連續4個交易日累計下跌11.43%；焦炭期貨主力報收1547元，連續4個交易日累計下跌12.6%；動力煤期貨主力報收514.6元，連續4個交易日累計下跌3.24%；螺紋鋼期貨主力報收3006元，連續4個交易日累計下跌5.2%。

記者了解到，現貨市場的終端用戶以觀望為主，市場交投氣氛清淡，成交量較低，部分急於降庫存和回籠資金的貿易商不斷下調價格。目前期現市場之間仍然維持著貼水狀態，即現貨市場價格仍高於期貨市場，而且焦煤、焦炭的貼水幅度有不斷擴大的態勢。

有分析師認為，由於期貨市場現在的主力合約都集中在1705(2017年5月交割）合約上，這表明市場對2017年的市場價格並不看好，主要是政策性因素仍存在較大的不確定性，加之期貨市場有年底清倉的慣例，不排除有資金提前離場的情況。

北方一家大型貿易企業相關負責人表示，很多企業在今年已經產生了巨大的利潤，在原料供應逐步跟上的情況下，市場是有回調需求的。但最近兩次回調過程都產生了「共鳴」現象，就是有人在不計價格拋售的情況，帶動全市場價格集體下行。

永安期貨研究所所長張逸塵認為，當前黑色品種正進入年度周期性低谷，供應端已經相對充足，而需求方正處在需求淡季。供需關係是目前主導大宗商品市場價格的主要因素，今年以來的黑色系大漲也是因為供需短時間錯配導致，目前的價格下行也是如此。

但即便算上這幾日的下跌行情，與2015年同期價格相比，黑色系大宗商品今年價格漲幅仍是巨大的。同比計算，焦煤價格上漲115%左右，焦炭價格上漲更是高達145%，動力煤價格上漲幅度70%，螺紋鋼價格漲幅也超過70%。

招商證券研究所發佈的報告顯示，2016年黑色產業價格反彈，是供給收縮與需求復甦共同作用的結果。在供給側結構性改革的助力下，本輪反彈的幅度與持續的時間已經遠遠超過上輪2012年至2013年的反彈。