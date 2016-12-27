華天科技：2016年度分配擬10轉10派0.5北京新浪網 (2016-12-27 18:36)
2016年12月26日股票交易收市后，華天科技控股股東天水華天電子集團股份有限公司向公司董事會提交的關於2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議：每10股派0.50元(含稅)，每10股轉增10股。
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