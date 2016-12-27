熱點總覽：今天大盤雖然沒怎麼漲，但是熱點紛呈，市場的賺錢效應非常的好。次新、股權等板塊漲幅居前。手哥昨天在愛股票直播間里就說可以大胆做多，今天果然市場情緒大幅好轉。

熱點股：蘇大維格

關注點：蘇大維格今天又收了一個t子板，不過今天的開口幅度要大於昨天。早盤蘇大維格直接被強頂了一字，開盤后瞬間被砸開，不過砸完之後承接非常的好，上午震蕩整理完畢就很快的回封了。

從龍虎榜來看，上了幾個實力遊資。買一是華泰深圳益田路榮超商務中心，買了五千三百萬。這個席位是著名遊資了，牛市的時候特別活躍，現在也時不時的上榜。今天作為蘇大維格的主封，應該是直接掃板回封的。

買二是中泰深圳歡樂海岸，今天也買了近五千三百萬。這個席位水平超級牛逼，出手次數不多，但每次都是大賺而歸。買三是華泰台州中心大道，買了三千四百萬。這個席位也算是一線遊資，之前在妖股上大賺特賺。

買四是西南西寧五四大街，買了三千兩百萬。這個席位上榜次數不多，不是知名遊資。買五是中金浮新興東堤北路，今天是第一次上榜，買了兩千七百萬，可能是誰新開的席位。

總結：蘇大維格今天連續兩天都是板上完成分歧一致的轉換，明天繼續大幅高開，不過明天的位置將面臨前期巨大套牢盤的拋壓，很可能不會像昨天和今天這麼順利了。明天才上它真正的考驗，沒有助攻單兵突進的漲，看看市場能不能承接的住拋壓。

熱點股：南京港

關注點：現在的庄股實在是太厲害了，都能媲美妖股了。今天南京港早上平開之後，一路震蕩拉升，下午又直線封板，尾盤漲停板又被大單弄開。現在已經八天已經漲了六個板了，都快成三江購物了。

從龍虎榜來看，今天主多的中泰上海建國中路，今天買了兩千三百萬。這個席位之前做妖股，名家匯、瀘天化和武昌魚等都做過。今天買南京港，看來是把它當成妖股來做了。

買二是網上很紅的遊資喬幫主，買了近兩千萬。昨天喬幫主玩柘中股份，今天又來玩南京港，這兩天跟庄玩的非常的六。

買三是申萬宏源瑞安安盛路，買了近一千九百萬。這個席位一看就是山東幫的，之前做過上峰水泥福建金森等等。買四是不知名的席位，而買五是浙商紹興解放北路，是一個二線遊資，今天買了一千多萬。

總結：現在南京港已經是庄和遊資合力來拉，然後吸引一幫散戶跟風接盤。今天已經六板了，再漲就要新高了。今天放量了，那麼離出貨也不願了，很有可能今天就在出貨，估計還能再蹦躂一兩天，然後就是跌停出貨大法了。

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