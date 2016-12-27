中國11月工業企業利潤數據非常不錯，但大盤不漲反跌，出現背離現象。而技術上，大盤日線收陰回到短期均線下方，小時圖KDJ出現超買鈍化。益盟好股認為，這顯示周一大盤迴升的動力已經衰竭，節前大幅拉升已很困難，我們維持低位震蕩的判斷。

倉位安排：3成

重點板塊：國企改革、PPP、黃金

明天走勢：節前傾向於低位震蕩

中國前11月全國規模以上工業企業利潤總額同比增長9.4%，增速較前10個月提高了0.8個百分點。其中11月增長14.5%，較10月提高4.7個百分點。利潤增速大幅改善，數據非常不錯，但市場絲毫不為所動。大盤不漲反跌，最終還以倒錘線收盤。導致這種背離現象主要的原因還是資金面的問題比較大。從短期來看，今天尾盤上交所一天期國債回購利率GC001尾盤一度沖高至33%，創近三個月來高點，顯示年末流動性依然趨緊；從中期來看，國海「假章門」后，招財寶上的僑興私募債再曝違約。而近日有媒體傳川煤集團有10億債券違約。5年期和10年期國債期貨主力合約今天也雙雙下跌，連續四日重心持續回落。債券市場去槓桿、擠泡沫，中期利率也面臨持續提升的境地。所以在目前這種環境下，大盤要持續拉升還是很困難的，投資者心態放平，暫時不能期望太高。

技術上，大盤全天窄幅震蕩，走勢不算糟糕，但收盤比較難看，回到了5天線和10天線下方。而從益盟操盤手小時圖來看，KDJ已經處於超買鈍化區域。這些現象顯示周一探底回升的動力已經衰竭，節前大幅拉升已非常困難。不過小時圖上，5小時線仍在10小時線上方，同時MACD也處於正值，這樣大盤大跌可能性也不算大。所以整體上我們仍然維持本周大盤低位區間震蕩的判斷，震蕩區間為3068-3140。

圖、上證指數日線圖

明天操作：持倉為主

操作上，目前我們3成倉位，這個倉位相對較輕，但根據現在的大盤狀況，這個倉位還是合適的，短期還是持倉為主。

板塊方面，

1、國企改革。今天上海國資改革表現強勁。國資改革是A股重要投資線索，有望成為跨年投資機會，特別是地方"兩會"即將陸續召開之際，政策催熱下的國企改革機會較多，預計國企資產證券化、國企混合所有制改革、調整國企產業布局將是重要議題，相關板塊有望繼續活躍。

2、PPP。PPP概念走強，12月26日多部委下發《關於推進傳統基礎設施領域政府和社會資本合作(PPP)項目資產證券化相關工作的通知》，希望通過兩部委聯手合作，推動PPP在項目融資方式上的創新，提高PPP項目對社會資本的吸引力。不過該板塊前期漲幅已較大，本次傾向於只是探前高的機會，投資者可關注一下。

3、黃金。國際金價今天一路攀升，盤中最高刺破了1150美元，在連續5個月的下跌後有企穩跡象，該板塊可能有中期布局機會，重點關注。

本文由益盟好股（微信公眾號ID：yimenghaogu）供稿。