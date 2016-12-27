作者：李連光，經濟學博士。

最近，國防建設捷報頻傳。

據媒體報導，近日，遼寧號航母第一次出遠海訓練，攜帶多架艦載戰鬥機。

據媒體報導，近日，從俄羅斯進口的蘇35戰鬥機已經有幾架抵達我國。

國防實力的不斷增強，國人的自信心，自豪感也不斷增強。

我的感受是，國防實力的增強，與我們億萬納稅人的支持是離不開的，裏面也有我們每個人的一份力量。

據說，遼寧號航母是翻修的，價格為幾十億人民幣。

據說，遼寧號國產的艦載機殲15價格為每架0.6億美元。

據說，一架蘇35價格為1億美元。

看看，都是很貴的裝備。

配備的彈藥也不便宜，每發導彈也得百萬人民幣。

還有大量的汽油消耗，估計每天上千噸。

人員費用，航母上有幾千工作人員。

看看配備的數萬噸補給艦，日夜忙碌，就知道消耗的數量很大。

航母還配備驅逐艦、護衛艦，也是大型艦艇。製造價格、日常消耗也不小。

有什麼感覺？

是不是深刻理解了「發展是硬道理」。

沒有三十多年來的經濟快速發展，根本不可能有今日的國防實力。

2015年，中國國防預算為8868.98億元。

這些都是納稅人的支持。

軍艦飛機我們自豪，裏面有我們的一份支持，我們更自豪。

看起來，想強國，我們還得繼續努力工作。

最後，為鄧公的「發展是硬道理」點個讚。

個人也是，發展是硬道理。

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