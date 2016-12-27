遼寧號航母，蘇35戰機：背後是經濟和納稅人的支持北京新浪網 (2016-12-27 18:42)
作者：李連光，經濟學博士。
最近，國防建設捷報頻傳。
據媒體報導，近日，遼寧號航母第一次出遠海訓練，攜帶多架艦載戰鬥機。
據媒體報導，近日，從俄羅斯進口的蘇35戰鬥機已經有幾架抵達我國。
國防實力的不斷增強，國人的自信心，自豪感也不斷增強。
我的感受是，國防實力的增強，與我們億萬納稅人的支持是離不開的，裏面也有我們每個人的一份力量。
據說，遼寧號航母是翻修的，價格為幾十億人民幣。
據說，遼寧號國產的艦載機殲15價格為每架0.6億美元。
據說，一架蘇35價格為1億美元。
看看，都是很貴的裝備。
配備的彈藥也不便宜，每發導彈也得百萬人民幣。
還有大量的汽油消耗，估計每天上千噸。
人員費用，航母上有幾千工作人員。
看看配備的數萬噸補給艦，日夜忙碌，就知道消耗的數量很大。
航母還配備驅逐艦、護衛艦，也是大型艦艇。製造價格、日常消耗也不小。
有什麼感覺？
是不是深刻理解了「發展是硬道理」。
沒有三十多年來的經濟快速發展，根本不可能有今日的國防實力。
2015年，中國國防預算為8868.98億元。
這些都是納稅人的支持。
軍艦飛機我們自豪，裏面有我們的一份支持，我們更自豪。
看起來，想強國，我們還得繼續努力工作。
最後，為鄧公的「發展是硬道理」點個讚。
個人也是，發展是硬道理。
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