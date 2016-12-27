草原人馬情！馬背民族難捨難分的親密朋友阿吉奈北京新浪網 (2016-12-27 18:38)
趕著白雲走喲，追著太陽走，牧馬的蒙古人都是好騎手，都是好騎手，馬背上的顛簸，冷淡了溫柔喲，馬背上的滄桑，來不及回首。。。。」——德德瑪《馬背上的騎手》
蒙古人素有馬背民族之稱。蒙古人與馬相伴一生，無論童叟均以馬代步。他們將動物中最具靈性、最親密、最忠實的駿馬稱作阿吉奈。這便是蒙古人對駿馬有別於其他動物的最親昵地稱呼。
蒙古人的品質與蒙古馬的性格之結合真可謂天意！人的呵護導致了馬的信賴，人的頑強融入馬的耐力中，人的目的在馬背上得以實現。這就是驍勇善戰的蒙古人與勇往直前的蒙古馬相依為命，共同寫下的一部燦爛的蒙古史。
無論在群雄逐鹿的戰場上，還是在平凡的日常生活中，到處都可以看到駿馬矯健的身影。人們可以毫不誇張地說：「長生天賜給蒙古人以駿馬，蒙古人與駿馬結下了不解之緣。」蒙古人與駿馬之間沒有主僕之分，有的是戰友、夥伴之情。
蒙古人對馬情有獨鍾，視為珍寶，在蒙語中只是馬的顏色之稱就有300多個。
（文章來源：馬術世界杯）
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