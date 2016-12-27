【環球時報報導 記者 李萌】12月27日，由中國社會科學院和國務院扶貧辦聯合編輯出版的《中國扶貧開發報告2016》(扶貧藍皮書)在北京發佈。藍皮書由總報告、11個專題報告和7個典型的扶貧開發案例組成，聚焦中國扶貧經驗和中國「十三五」扶貧開發麵臨的形勢、挑戰和政策。藍皮書稱，中國在減少全球貧困人口、改善包括安全飲水、居民健康水平在內的人類生活質量方面，做出了卓越貢獻。 ？

藍皮書介紹說，將中國減貧的做法放到一般意義上來考察，其主要經驗是：實行綜合的減貧方式;發揮政府、市場和社會組織在減貧中的作用;注重扶貧創新、不斷改進扶貧方式。 ？

藍皮書顯示，按照2010年價格農民年人均純收入2300元扶貧標準，農村貧困人口，從1978年的7.7億人減少到2015年的5575萬人，減少了約7.1億或者92.8%;同期農村貧困發生率，從97.5%下降到5.7%，降低了91.8個百分點。

按照2011年購買力平價1天1.9美元的貧困標準，1981年至2012年全球貧困人口減少了11億或者55.1%，同期中國貧困人口減少了7.9億。中國減少的貧困人口佔到全球減少全部貧困人口的71.82%。 ？

藍皮書指出，中國對全球人類發展指數在1990-2014年期間的提高所做的貢獻為18.3%。由於中國的貢獻，全球人類發展指數提前兩年多達到了2014年的水平。中國使全球使用改良飲用水源人口比例在1990-2014年間多增加了4.23個百分點，貢獻了1990-2014年全球使用改良飲用水源人口增量的45.6%;中國在提高人口期望壽命方面的努力，使全球平均的人口期望壽命多了1歲。 ？

藍皮書提到，「十三五」扶貧開發的目標是：到2020年，穩定實現農村貧困人口不愁吃、不愁穿，義務教育、基本醫療和住房安全有保障。實現貧困地區農民人均可支配收入增長幅度高於全國平均水平，基本公共服務主要領域指標接近全國平均水平。確保現行標準下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困。 ？

「十三五」期間，中國扶貧的形勢比較嚴峻，面臨著脫貧任務重、宏觀經濟調整、氣候變化和不確定的自然災害、市場波動、好用的脫貧政策工具用於精準脫貧難度較大等挑戰。但改革開放30多年積累的國家財力，供給側改革和發展方式的轉變，以及豐富的扶貧經驗將成為新時期扶貧的有利條件。