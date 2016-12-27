專家稱智能新技術是推進「四化」融合的核心 記者 張譯文攝

華龍網12月27日18時訊（記者 張譯文）昨（26）日下午，《新技術推進「四化」融合》主題報告在重慶市新聞發佈中心舉行。清華大學計算機系教授、博士生導師、中國自動化學會智能自動化專委會主任鄧志東，圍繞如何發揮后發優勢，在大數據驅動下，以人工智慧與機器人等新技術、新產業作為新動能，推進中國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化「四化」融合等問題帶來他的思考，並與參會嘉賓對話交流。

專家：信息化是智能化的基礎和關鍵

「智能新技術是推進『四化』融合的核心。」報告中，鄧志東從回望歷史：新技術革命與社會變革、「四化」融合的現實擠壓與困境、人工智慧前沿技術與產業發展、人工智慧與機器人推進綠色可持續發展等4個層面切入，強調了人工智慧與機器人等新技術、新產業的動能作用。

隨著AI與機器人、大數據、雲平台、物聯網與區塊鏈等的深度融合，人工智慧技術與產業開始扮演著基礎性、關鍵性和前沿性的核心角色，「弱人工智慧+」已成為加速產業發展的前沿核心技術，正處於爆發期。「採集與餵食的大數據越多，越能獲得更好的感知直覺。」鄧志東說，專有大數據是人工智慧產業制勝的基礎和關鍵。從已深入人們日常生活的語音識別、人臉（語音）支付、聊天機器人，到AlphaGO、圖像識別無人駕駛、認知商業等人工智慧產品和應用領域，大數據感知智能都在背後扮演著重要角色。

業者：新IT解決方案的使命是促進產業升級

在隨後的對話環節中，新華三集團中國區副總裁王燕平分享了該企業通過新IT技術促進新「四化」落地，服務地方經濟的具體案例：上海政務雲整合了1300家市級單位服務平台、30家政務部門、60家業務應用，保障了上海各大重要活動實時移動執法；貴州農業產業雲，服務1500行政村、增加2000家就業崗位，為20個現代農業示範園區、300家果品企業、240家家庭農場、900家農民經合組織提供融合平台，涵蓋72家全國農產品一級批發市場，10000家個農產品流通商戶，農業管理部門數據收集及管理分析效率提升80%；中聯重科混合雲方案，為企業降低能耗42%，減低硬體成本65%，節省IT交付時間75%……

王燕平表示，現在IT技術和實體經濟一定是越來越融合，從過去純粹為了連接，很多項目叫網上辦事，都是體現在連上了就完事。現在不是，現在我們要做的是業務落地，要做產業升級。

重慶：製造業「十三五」基本實現數字化生產

上個月，重慶出台了《智能製造工程實施方案》，全面啟動智能製造工程。這個方案的主要目標，就是要讓重慶到「十三五"末取得製造業智能化轉型重大進展，其中還重點提到「完善和豐富離散型智能製造、流程型智能製造、網路協同製造、大規模個性化定製和遠程運維服務等新模式」。

重慶市經信委裝備工業處處長趙斌介紹說，重慶將通過搭建智能製造的基礎體系，實現包括裝備、產品、企業等在內的製造業信息數據適時交換、智能管理、及時更新，做到互通互聯，推動傳統製造業的重點領域在「十三五」基本實現數字化生產。同時，促進位造業做到三降兩提升，即產品的研發周期要縮短，產品的不合格率不良率要降低，生產的運營成本要降低；提升生產效率和能源利用率。