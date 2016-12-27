新京報快訊 2016年12月27日下午，北京市朝陽區青年溝路，工作人員正在清除居民樓里的臨街商戶。當天，朝陽區2017年「開牆打洞」治理工作啟動，和平街道內的189個「開牆打洞」戶是今年首批整治對象。近年來，為配合首都疏解治理創良好居住環境，朝陽區連續多年對居民樓違規底商進行整治，僅2016年，就整治了1800多戶。計劃2017年內，再在轄區內清理1800戶。新京報記者 王嘉寧 李婷婷 攝影報導

編輯：劉喆？？