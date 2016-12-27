朝陽區2017年「開牆打洞」整治開始 計劃整治1800戶北京新浪網 (2016-12-27 18:22)
新京報快訊 2016年12月27日下午，北京市朝陽區青年溝路，工作人員正在清除居民樓里的臨街商戶。當天，朝陽區2017年「開牆打洞」治理工作啟動，和平街道內的189個「開牆打洞」戶是今年首批整治對象。近年來，為配合首都疏解治理創良好居住環境，朝陽區連續多年對居民樓違規底商進行整治，僅2016年，就整治了1800多戶。計劃2017年內，再在轄區內清理1800戶。新京報記者 王嘉寧 李婷婷 攝影報導
編輯：劉喆？？
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MIZUNO 羽球．維尼 羽球．alex 羽球．羽球網柱．SUPER 羽球．愛迪達 羽球．羽球用品．adidas 羽球．ROCKET 羽球．nike 羽球．MILD 羽球．櫻花 羽球拍．Kitty 羽球．3m 羽球．bestcool 羽球．victor 羽球拍．NEWANGLE 羽球．羽球對拍．JOEREX 羽球拍．STARDOM 羽球．Angle 羽球．國際 羽球．JOEREX 羽球．explorer 羽球．碳纖 羽球拍．monster 羽球．kawasaki 碳纖維 羽球．羽球組．羽球拍袋．polo 羽球
日媒嘲諷中國遊客「大鬧」北海道機場 知情人：渲染炒作【北京新浪網】
男子中800萬彩票隱瞞妻子:她有心臟病怕激動【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
《擺渡人》評分不如《長城》 網友：向張藝謀道歉【北京新浪網】
遼寧艦航母編隊繞台半圈 台灣緊張了(圖)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》