2015年中國體育產業統計數據發佈 總規模為1.7萬億元北京新浪網 (2016-12-27 18:15)
原標題：2015年中國體育產業統計數據發佈 總規模為1.7萬億元
新華社北京12月27日電（記者林德韌）國家體育總局局長助理李穎川在27日於北京召開的發佈會上宣讀了《國家體育總局 國家統計局聯合發佈2015年國家體育產業規模及增加值數據的公告》。公告顯示，2015年國家體育產業總產出（總規模）為1．7萬億元，增加值為5494億元，占同期國內生產總值（ＧＤＰ）的比重為0．8％。
此次發佈的數據是國家統計局根據最新頒布的《國家體育產業統計分類（2015）》，利用國家體育總局全國體育產業專項調查資料，結合國家統計局第三次全國經濟普查和國內生產總值核算資料，以及相關統計調查資料等核算出的。
據國家體育總局經濟司司長王衛東介紹，中國2015年體育及相關產業總產出比2014年增長26．02％，產業增加值比2014年增長35．97％，產業增加值佔ＧＤＰ的比重由2014年的0．64％增長至0．8％。
王衛東透露，2016年國家體育總局在全國31個省（區、市）範圍內組織開展了全國體育產業專項調查工作，這次專項調查是中國體育產業發展過程中覆蓋面最廣、調查類別最完整、動員人數最多，而完成周期又最短的一次，也是第一次由國家統計局核算，兩部門聯合發佈體育產業年度統計數據。
從國家體育產業11個大類來看，體育用品和相關產品製造業的總產出和增加值最大，分別為11238．2億元和2755．5億元，占國家體育產業總產出和增加值的比重分別為65．7％和50．2％。體育服務業（即除體育用品和相關產品製造業、體育場地設施建設外的其他9大類）總產出和增加值分別為5713．6億元和2703．6億元，佔比分別為33．4％和49．2％。
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