原標題：廣東省級財政出資１５億元設立中小微企業發展基金

新華社廣州12月27日電（記者陳宇軒）面向中小微企業的省級專項股權投資基金——廣東省中小微企業發展基金27日成立，廣東省級財政出資15億元，撬動社會資本流入中小微企業等實體經濟領域。

記者從該基金的管理方粵財基金了解到，廣東省中小微企業發展基金為有限合夥制股權投資基金，省級財政出資15億元，其他社會資本可作為基金的其他有限合伙人合作出資，計劃撬動10倍以上社會資本，基金總規模預計超過150億元。

廣東省中小微企業發展基金將重點投向成長創新性強、掌握核心技術或資源的中小微企業，包括先進位造業、現代服務業、戰略性新興產業和現代農業等行業領域。

該基金採用「母子基金＋項目直投」運作模式。在直接投資項目之外，中小微基金設立一級母基金，規模為15億元，目前已完成資金募集。在此基礎上，一級母基金再與合作機構設立二級母基金。在子基金層面，基金管理方粵財基金將與地市政府、專業投資機構及券商系直投公司合作設立子基金，多渠道引入社會資本。