山西新增5個出口食品農產品質量安全示範區北京新浪網 (2016-12-27 18:15)
原標題：山西新增5個出口食品農產品質量安全示範區
新華社太原12月27日電（記者霍瑤）記者27日從山西省出入境檢驗檢疫局了解到，大同縣黃花菜、祁縣黃粉蟲、鹽湖區酥梨、絳縣水果、曲沃縣蔬菜獲批成為該省出口食品農產品質量安全示範區。示範區將享受簡化備案註冊程序、優先對外推薦註冊、便利出口檢驗放行、專業技術幫扶、政策資金支持等檢驗檢疫監管便利措施，並將被優先推薦申報國家級示範區，實現提檔升級。
出口食品農產品質量安全示範區建設以「政府主導、部門聯動、龍頭帶動、全面參與」為機制，圍繞提高出口食品農產品質量安全，實施以農業化學投入品控制體系和疫情疫病監控體係為主的出口食品農產品質量安全區域化管理。山西結合「一縣一業、一村一品」產業布局，通過示範引領保障農產品種植養殖基地安全，發展特色農產品，推動全省外向型農業發展。
目前，山西已建成國家出口食品農產品質量安全示範區16個，總數位列全國第四，走在了全國示範區建設前列。
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