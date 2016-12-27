來源：讀懂新三板

這意味著華龍證券成為九鼎集團之後第二家有能力在新三板成功進行百億定增案的公司。

讀懂新三板報導 12月27日，華龍證券發佈公告稱，百億定增正式完成。這意味著華龍證券成為九鼎集團之後第二家在新三板完成近百億定增的公司。

8月26日，華龍證券發佈股票發行方案：發行股份數量不超過3,831,417,624股，發行價格每股不低於2.61元，預計募集資金總額不超過100億元。

此次定增，華龍證券共有20位在冊股東進行了優先認購。7位機構投資者和13名個人投資者共認購了4.17億股，認購金額為10.89億元。剩餘的32.69億股，被33位機構投資者認購。其中，山東省國有資產投資控股有限公司出資13.05億元，認購了5億股，是此次認購額最大的投資者。此次定增后，山東國有資產控股將持有華龍證券7.9%的股份，成為其第二大股東。

此次投資者中也不乏A股上市公司。讀者傳媒斥資2億元，認購了7660萬股；隴神戎發出資5220萬元，認購了2000萬股。

此次定增前，華龍證券總股本為26.4億股，定增后，公司總股本增加到63.27億股。華龍證券的控股股東甘肅省金融控股集團有限公司持股比例由38.77%稀釋到只有16.18%。但實際控制人並未發生變化，甘肅省國資委通過間接持股仍然持有華龍證券35.69%的股份。

華龍證券2016年中總資產、凈資產分別為258.55億元、47.03億元，不僅遠遠低於行業均值水平，也低於同區域內證券公司的平均水平。此次定增后，總資產和凈資產分別達到354.77億元、143.25億元。同時，資產負債率也由之前的75.38%下降到48.8%。

本次融資完成後，華龍證券估值達到165億元，從東海證券手中接過新三板證券股的頭把交椅。同時，根據2015年證券業協會數據，143.25億元的凈資產也幫助華龍證券從一家凈資產排名66位的小型券商上升到第25位的中型券商。

華龍證券100億募集資金將用於公司的四大業務，其中資產管理業務佔比最大，達到35%；經紀業務、自營業務、投行業務均佔比20%。2016年上半年華龍證券實現營收5.32億元，同比下降了61.51%；凈利潤為1.73億元，跌幅高達77.03%。