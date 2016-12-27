美元指數：

美指的假日行情仍在延續。日線圖上看，均線系統保持多頭排列的狀態，斜率陡峭，主上漲趨勢仍在延續。4小時圖，多頭動能重新爆發，103.00的點位已被順利升破，目前在構築次要節奏。小時圖，美指面臨進一步下調的風險，但在空頭動能展現之前，仍需繼續看漲，以做空非美貨幣為主思路。

歐系貨幣：

歐元小幅走弱，但力度十分有限。日線圖，均線系統保持明顯的空頭排列狀態，整體的跌勢仍然保持。4小時圖，空頭動能明顯佔據優勢，大級彆強支撐位1.0460被順利刺破，下行空間進一步打開。小時圖，歐元的次要節奏調整構築一般，後市有反彈的需求，目前暫不考慮激進入場做空。

英鎊創新低后緩步上攻。日線圖，匯價回到了均線系統下方，此前的上調走勢遭遇挑戰。4小時圖，空頭動能重新佔據主導，1.2300的支撐被小幅刺破，下跌空間進一步打開。小時圖，英鎊的跌勢保持完好，短線關注1.2250，若匯價重新觸及此位置可考慮小倉做空，目標繼續下看到1.2130。

商品貨幣：

美加小幅回落之後再度發起上攻。日線圖，匯價回到了均線系統上方，高點阻力在1.3585。4小時圖，主上漲趨勢保持完好，多頭動能略有減弱，但對於匯價上攻的阻礙作用十分有限。小時圖，美加屢創新高，雖然短線面臨一定的下落風險，但目前仍可繼續看漲。目前做多的止損位放在1.3440，目標繼續看向1.3580。

亞洲貨幣：

美日保持窄幅波動的走勢。日線圖，上漲斜率仍顯陡峭，美日的漲勢延續良好。4小時圖，均線系統始終保持完好的依託排列狀態，由於中途並沒有強勁的下調，美日的上攻走勢仍將延續。小時圖，目前聖誕節假期期間匯價波動更為有限，只要短線的調整力度不過於強勁，則美日後市仍將繼續向120一線發起衝擊。

綜合來看，聖誕節假期行情目前仍在延續，市場整體交投量較低，今天可適當關注歐元和加元。

重要財經數據及熱點事件：

澳大利亞節禮日，英國聖誕節，假期休市

22：00 美國10月S&P/CS20座大城市房價指數年率，前值5.08%

23：00 美國10月咨商會消費者信心指數，前值107.1

明日：

07：50 日本11月零售銷售年率，前值-0.1%