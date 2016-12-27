盤點2016：怎麼才能成為有錢人？40個神回復！北京新浪網 (2016-12-27 18:20)
上期回顧
盤點2016：街訪40位北漂，看哭無數人！
在漫漫的人生里
有沒有哪一刻，覺得自己很窮
比如說，當你遇到
買房的時候，隨份子錢的時候
看著妹子跟別人走了的時候
發現父母省吃儉用的時候
那你有沒有想過
怎麼才能成為有錢人呢
錢哥帶著錢小妹問了
40位見過大世面的帝都人
看他們是怎麼支招的？
猛戳小視頻
在北京掙多少錢才夠花？
有的說五千，有的說五萬
還有的說十萬cash才夠花
而如果你問他
你覺得自己是有錢人嗎？
他說，有錢人能我這打扮嗎
能用錢解決的問題
我都解決不了，當然不是
那麼問題來了
怎麼才能變成有錢人呢？
有的說，理財，然後學學怎麼投資
有的說，我能說點不合法的嗎...
(具體看視頻哦↑）
有的說，沒錢的時候想著去節流
有錢的時候，想著繼續去開源
有的說，首先要有一個有錢的爹
還有一個白富美，很認真的說
當別人都說這件事賺錢的時候
你再去做，它肯定就不賺錢了
然後這個月入十萬的美女高管
還舉了一個例子，說的是啥呢？
（點擊視頻，查看小秘密）
# 你覺得，怎麼才能成為有錢人 #
在【留言區】討論討論唄
下期預告：
如果有很多錢，你最想做什麼？
明早8點 不見不散
作者：錢哥
來源：微信號【說錢】
（ID：iShuoqian）
▲轉載請經授權
關鍵字：
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