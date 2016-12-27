上期回顧

盤點2016：街訪40位北漂，看哭無數人！

在漫漫的人生里

有沒有哪一刻，覺得自己很窮

比如說，當你遇到

買房的時候，隨份子錢的時候

看著妹子跟別人走了的時候

發現父母省吃儉用的時候

那你有沒有想過

怎麼才能成為有錢人呢

錢哥帶著錢小妹問了

40位見過大世面的帝都人

看他們是怎麼支招的？

猛戳小視頻

在北京掙多少錢才夠花？

有的說五千，有的說五萬

還有的說十萬cash才夠花

而如果你問他

你覺得自己是有錢人嗎？

他說，有錢人能我這打扮嗎

能用錢解決的問題

我都解決不了，當然不是

那麼問題來了

怎麼才能變成有錢人呢？

有的說，理財，然後學學怎麼投資

有的說，我能說點不合法的嗎...

(具體看視頻哦↑）

有的說，沒錢的時候想著去節流

有錢的時候，想著繼續去開源

有的說，首先要有一個有錢的爹

還有一個白富美，很認真的說

當別人都說這件事賺錢的時候

你再去做，它肯定就不賺錢了

然後這個月入十萬的美女高管

還舉了一個例子，說的是啥呢？

（點擊視頻，查看小秘密）

# 你覺得，怎麼才能成為有錢人 #

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下期預告： 如果有很多錢，你最想做什麼？ 明早8點 不見不散

作者：錢哥

來源：微信號【說錢】

（ID：iShuoqian）

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