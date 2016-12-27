離2016年結束還有5天，融360迎來了與久億恆遠公司商譽糾紛案的一審判決。海淀法院認定「經營者有權對競爭對手發佈此類評級報告」。對這一結果，我們歡欣鼓舞。

海淀法院曹麗萍法官作為審判長宣讀了審判結果：原告久億恆遠（北京）科技有限公司（即短融網經營主體）的全部訴訟請求被駁回。融360的網貸評級報告不構成對短融網的商業詆毀。

消息出來后，半小時內我們收到幾十條朋友發來的問詢信息。這個「全國首例網貸評級不正當競爭案」之所以引起互金從業者、投資者、監管層、用戶、媒體的諸多關注，正是因為審判結果影響到網貸評級這件事能否繼續做下去，關係到網貸評級究竟能不能獲得一個「名分」。

經過這個判決，司法明確了融360網貸評級是可以做的。曹麗萍法官表示，網貸評級規則的設計體現了該行業領域的專業性、技術性特點，也能反映出不同評級主體評級特色、專業水準的差異。除非存在出於不正當競爭的主觀故意而設計不科學、不合理的評級體系規則用於評級活動，法律不對網貸評級體系規則本身的優劣進行干涉或評判。

這給評級打開了一個非常大的窗口。

兩年前，為了減少大眾投資者在面對幾千家p2p平台時的迷茫，融360在廣泛調研和謹慎分析的基礎上，開始製作併發佈網貸評級報告。與融360做的很多其他數據報告和知識短視頻一樣，網貸評級也屬於一個「金融消費者教育」公益項目，不以盈利為目的。

第一期、第二期的兩次報告，網貸評級課題組先後將久億財富公司經營的「短融網」P2P平台評為C級和C-級，報告中對「C-級」這一類別平台的整體評價為：平台整體實力最弱，風險較高，投資需特別謹慎。這成為短融網與我們這場爭執的由頭。該案件於2015年12月15日在海淀法院開庭審理，於2016年12月27日一審宣判。

在久億公司的訴訟請求中，認為沒有信用評級資質就不能做網貸評級。當時，並無相關法條和監管規定明確網貸評級需要適用於哪一類資質。雖然中國不是判例法國家，但此次判決結果對於網貸行業的發展具有至關重要的指導意義，這也是司法上首次肯定了網貸評級的正當性。

正如專家輔助人曹勁提到的，金融評級分為主動評級和委託評級，評級機構利用市場公開信息對評級對象進行的評級為主動評級，國內的評級機構所開展的評級都屬於主動評級。因此，作為主動評級主體，第三方評級機構可以利用公開市場途徑可獲得的數據信息進行評級。

在官方的評價體系出來前，第三方網貸評級是必不可少的社會監督力量。融360已經有近2年的針對網貸平台的評級經驗，在信息數據、評級方法論、模型優化方面有著豐富的經驗，如果未來有適用於網貸評級的資質的話，我們一定會積極提交申請。

P2P是一個新興行業，網貸評級更是一個新生事物。新興的互聯網金融行業規則與經營者競爭規則，通過這場艱苦的司法辯論爭取到了對網貸評級較好的結局。通過這場訴訟，融360與整個網貸評級都經歷了一次錘鍊。

在中國，P2P網貸平台是一種金融創新，是近幾年才興起的行業，缺乏系統性的數據管理體制和歷史數據收集。在訴訟發生的時候，我們的評級模型是在兼顧信息和數據的可獲得性及客觀性的前提下，所建立起來的客觀中立的評價體系，而且在評級發佈7期之後，不同級別的平台出問題的數據也客觀佐證了我們網貸評級項目的科學性。

海淀法院的判決結果是言論自由、司法公正的體現，是司法對網貸投資者的一種保護。這次訴訟讓行業和大眾提升了對網貸評級評價的認知，有助於社會正確了解P2P網貸以及網貸評級。訴訟也澄清了一些問題，幫助我們用更好的方法來做評級評價。

時至今日，融360一家的輸贏已經不再重要。我們感謝這場訴訟，感謝所有參與這個案件的人——法院、律師、專家證人和我們的對手，感謝所有關注此案進展的人們。我們也呼籲更多的力量加入到網貸評級的隊伍中，也很歡迎跟這些同類機構進行探討，最終實現投資者獲得充分的知情權、做出理性的投資判斷。

在訴訟案的這一段時間以來，網貸行業發生了巨大變化，《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》正式發佈，互聯網金融行業協會正式建立，P2P行業整頓……。我們也能清晰地感到整個行業在逐漸符合監管的要求。到洗牌期結束時，網貸行業將進入信息中介時代，到那個時候，我們認為網貸平台對借款人信息真實性的甄別能力以及對借款人的風險定價能力將是至關重要的。融360網貸評級體系也會與時俱進，結合網貸監管管理辦法，針對行業的實際情況進行優化。

只要是對金融消費者保護與教育有益的事情，融360會堅持做下去。