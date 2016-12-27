簡訊：近日，英國《賽馬郵報》（Racing Post）開始盤點今年全年的賽馬圖片，每期都是一個月份，我們看一下2016年3月的圖片，這期的主題是：《越障賽漸趨高峰，地球上的盛宴》（Jumps season reaches climax with greatest show on Earth）

圖1：騎師魯迪？威爾什*（Ruby Walsh）抬頭仰望Annie Power，這匹雌馬在冠軍越障賽中表現驚人

圖2：天之驕子--Spinter Sacre越過最後一道障礙，向勝利進發

圖3：體育精神--騎師魯迪？威爾什*祝賀Spinter Sacre的騎師Nico de Boinville贏得冠軍越障賽

圖4：一生一駒--騎師Nico de Boinville雙手衝天，慶祝比賽勝利

圖5：騎師Tom Scudamore策騎Thistlecrack越過最後的障礙，拿下瑞安世界越障賽冠軍

圖6：含情脈脈--騎師Tom Scudamore賽后熱情擁抱Thistlecrack

圖7：小菜一碟--騎師Davy Russell策騎Diamond King贏的Coral杯，起身慶賀

圖8：天縱英才--騎師魯迪？威爾什*策騎Vautour贏得瑞安越障賽

圖9：抬頭看--金杯比賽日高朋滿座

圖10：搞定--騎師Bryan Cooper策騎Don Cossack拿下切爾滕漢姆金杯賽

圖11：焦點--所有人的目光都集中在金杯賽冠軍Don Cossack上

圖12：小憩一下--馬工Gail Carlisle看著比賽大熱門Douvan在草地上打滾

圖13：騎師魯迪？威爾什策騎Douvan贏得《賽馬郵報》阿克爾大賽冠軍

圖14：騎師魯迪？威爾什慶祝策騎Annie Power贏得冠軍越障賽

（文/花和尚 東方賽馬）