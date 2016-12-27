晚間資訊報導前，先來關注一下明日的天氣。內蒙古東北部、黑龍江北部、川西高原南部等地有小到中雪或雨夾雪。雲南、台灣島等地有小到中雨或陣雨。內蒙古中東部、山東半島等地的部分地區有4～6級風。

明日重要比賽預告：

01:15 利物浦 VS 斯托克城 英超聯賽

08:30 雷霆 VS 熱火 NBA常規賽

09:30 火箭 VS 小牛 NBA常規賽

19:35 八一 VS 北京 CBA常規賽

19:35 吉林 VS 廣東 CBA常規賽

19:35 遼寧 VS 廣州 CBA常規賽

中赫35.5億購國安64%股份 名稱保留國安綠色不變>>詳情

關於中赫集團有望收購北京國安俱樂部64%的股份一事浮出水面。目前此事已經進入了實質性操作階段。中赫願意以35.5億的價格購入國安64%的股份，一旦入主成功，俱樂部將改名為「北京中赫國安俱樂部」。國安隊徽將不會做大的更改。

跨庫里假人!詹皇派對更猛爆料 3-1墓碑是小菜>>詳情

據《露天看台體育》報導，勒布朗-詹姆斯在萬聖節派對上惡搞了金州勇士的水花兄弟，這一舉動引起了很大的爭議。不過日前又有人爆料，稱詹姆斯在當天還有更加激進的做法：當天詹姆斯還在屋子的地板上放了一個被打扮成庫里模樣的假人。前來做客的嘉賓別無選擇，只能跨過庫里玩偶進入派對會場。

體壇年度熱點孫楊奪金居首 女排登頂林李對決入圍>>詳情

新浪微博官方公佈了2016年度熱搜榜單，在十大體育熱點中，孫楊在里約200自奪冠拔得頭籌，吳敏霞施廷懋摘金、女排里約登頂位列三甲。而前十中還包括林李第37次對決、中國男乒奪冠等熱點事件。

賈誠興奮劑呈陽性系誤用藥物 山東被罰10萬>>詳情

中國籃協公佈了對山東隊賈誠興奮劑檢查結果呈陽性的處罰：山東隊共計被罰款10萬元。經審核，賈誠在不了解藥品屬性的情況下，為緩解腰部傷病，曾使用過白泉牌麝香壯骨膏、黃道益牌活絡油、金山牌鎮江膏藥等治療藥物。山東高速籃球俱樂部提交的材料能夠證明賈誠的A瓶檢查結果呈陽性非主觀故意造成的。

名帥爆料球員赴德治療實為服用禁藥 科比躺槍>>詳情

昔日NBA主教練喬治·卡爾在新書中毫不留情地譴責如今的NBA球員存在使用提升表現藥物的情況。「為什麼他們在休賽期總是往德國跑？我才不信他們去歐洲只是為了什麼德國泡菜。他們去德國更可能是因為那裡擁有最新型，最難被檢出的提升表現藥物和血液助推劑。悲哀的是，葯檢總是會落後新葯研發一步」

申花斥購迪馬利亞是外媒假新聞：有錢也得看需求>>詳情

當外電傳聞不斷發酵申花求購迪馬利亞的時候，上海申花高層面對新浪體育的求證，明確表態：「你們可以寫條稿子，寫條申花怒斥這個假新聞的稿子，這些外電太不靠譜了！中超有錢，但是不會不看球隊是否需要這個位置、這種類型、特點的隊員，我們不會胡亂去求購隊員的。」

曝熱刺苦求曼聯棄將 第四次報價將達2500萬鎊>>詳情

熱刺不想放棄對水晶宮前鋒扎哈的追逐，英國媒體稱，熱刺預計會在一月份把報價提高到2500萬英鎊。夏天時熱刺就想買扎哈，但他們1200萬英鎊的第一輪報價被水晶宮主席帕里什斥為「荒唐」。而後，熱刺有兩次報價，分別為1500萬和1800萬，但都被拒絕。

山東簽下鄧特蒙 賈誠明天登場陶漢林仍未定>>詳情

在AJ-普萊斯受傷之後，山東高速男籃不得不尋找新外援。在接觸多名球員后，高速男籃官方宣布與上賽季總冠軍後衛賈斯汀-鄧特蒙完成簽約。同時本賽季始終沒能迎來首秀的賈誠也得到解禁，28日晚與天津一戰就能登場。