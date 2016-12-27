瀋陽官方暗訪當地窗口單位:聊天玩手機語氣生硬北京新浪網 (2016-12-27 18:04)
原標題：暗訪瀋陽窗口單位：聊天玩手機還語氣生硬
新華社瀋陽12月27日電（記者石慶偉、羅捷）瀋陽市營商環境領導小組辦公室近日暗訪部分政務服務中心，發現有工作人員上班時間聊天，服務接待時語氣生硬。暗訪部分稅務服務場所，發現有工作人員不一次性告知，辦事人員多次空跑。12月26日，12家單位被通報批評。
在渾南區政務服務中心，自稱瀋陽昱誠商務信息諮詢中心的張會計偷偷遞上名片：「裏面有人，可以代辦」，但稱要掏跑腿費和給窗口人員好處費，可換為靠前的排隊號碼。暗訪人員發現，該中心一名女工作人員偷偷吃零食，還和同事聊天，排隊等待叫號的市民非常氣憤。
在瀋河區政務服務中心，市民諮詢二樓引導台時，工作人員指向指示牌：「那邊不是寫著嗎！」暗訪人員詢問樓上還有哪些窗口，工作人員說：「你上去看看不就知道了。」
在和平區國稅局長白稅務所，暗訪人員發現，一女士詢問窗口是否需要相關單據，工作人員頭也不抬：「不用。」而下午前去辦理，該工作人員又說需要此單據：「中午看手機沒注意你說什麼。」暗訪人員還發現，該工作人員工作期間塗指甲油。
瀋陽市營商環境領導小組辦公室決定，給予和平區、瀋河區、皇姑區、鐵西區、大東區、渾南區、於洪區、沈北新區和蘇家屯區的政務服務中心，於洪區國稅服務大廳，於洪區國稅局李紅路稅務所、和平區國稅局長白稅務所等12家單位通報批評。
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