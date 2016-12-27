中國網新聞12月27日訊 外交部發言人華春瑩在27日的例行記者會上就日本首相安倍晉三訪問珍珠港一事表示，世界反法西斯戰爭的東方主戰場在中國，中國人民為世界反法西斯戰爭的勝利付出了巨大的民族犧牲；沒有中國等亞洲受害國的和解，日本歷史這一頁翻不過去。

問：日本首相正在訪問珍珠港。你是否認為現在到了日本首相該去南京並向中國人民道歉的時候？

答：我注意到這幾天無論是中國媒體還是西方媒體，都密集關注日本首相安倍晉三對夏威夷珍珠港的訪問。我們注意到有報導稱，安倍首相此行「只慰靈，不道歉」，而且有很大的「作秀」成分，主要是針對中國。另外，我們也注意到大約有50多名日本和美國的歷史學家聯名向安倍首相發出了質問書，認為安倍首相有必要向中國、韓國等亞洲國家的戰爭受害者表示悼念，日本最應該向中國人道歉。

我的同事陸慷近期就日方領導人該去哪裡憑弔遇難的中國同胞給出了很好的建議。我只想補充一句，不管怎麼作姿態，怎麼作秀，只有真誠反思才是實現和解的鑰匙。

問：據共同社報導，「寬容的心」和「歷史和解」將是日本首相安倍晉三訪問珍珠港的關鍵詞，他希望通過此行「完全清算二戰歷史」。你對此有何評論？

答：去趟珍珠港「慰靈」就想完全清算二戰歷史？！這恐怕是一廂情願。不要忘了，世界反法西斯戰爭的東方主戰場在中國，中國人民為世界反法西斯戰爭的勝利付出了巨大的民族犧牲。沒有中國等亞洲受害國的和解，日本歷史這一頁翻不過去。日方領導人不應再繼續顧左右而言他，避重就輕，而應真正本著對歷史負責、對未來負責的態度，對過去那段侵略歷史作出真誠和深刻的反思反省，與過去徹底一刀兩斷。