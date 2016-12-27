中國網新聞12月27日訊 外交部發言人華春瑩在27日的例行記者會上表示，中國外交的確正在呈現全面開拓進取的良好局面，這主要得益於我們一貫在和平共處五項原則基礎上，秉持相互尊重、平等相待、合作共贏的精神與世界各國發展友好關係。

問：我們看到，最近中國外交連續取得重大成果：中國與挪威實現兩國關係正常化，蒙古國承諾不再允許達賴竄訪，聖多美和普林西比宣布與台灣「斷交」，昨天中聖普正式復交。彭博社報導說，中國外交上演了「帽子戲法」。也有美國媒體認為，中國正在利用強大的經濟力量作為戰略武器，取得令人矚目的外交成就。你對此有何評論？

答：我想首先感謝有關媒體高度關注並充分肯定中國外交。論經濟力量，中國作為最大的發展中國家，我們的經濟力量顯然還不是最強大的。但中國外交的確正在呈現全面開拓進取的良好局面，這主要得益於我們一貫在和平共處五項原則基礎上，秉持相互尊重、平等相待、合作共贏的精神與世界各國發展友好關係。同時，中國也有足夠的意志和能力維護好自身的核心利益。