大貨車四輪朝天翻在路邊。 通訊員 任燕 攝

華龍網12月27日16時55分訊（首席記者 徐焱 通訊員 任燕） 昨（26）日下午3時左右，一輛從湖南往安徽運輸新鮮柑橘的大貨車，在行駛到省道401重慶秀山縣裡仁鎮一長下坡路段時發生側翻事故，車上裝載的2萬多斤柑橘散落一地，2名駕乘人員被困。所幸消防方面及時到場救援，車內被困的兩人被成功救出送往了醫院。

消防方面介紹，他們於昨日下午3時11分接到報警，隨即趕往事發現場救援。他們趕到時，大貨車四輪朝天翻在路邊，貨車車頭嚴重受損變形，車身已經完全散架，除了滿地的柑橘，附近還到處散落著碎玻璃和汽車部件，2名駕乘人員被變形的駕駛室牢牢卡在了車內無法脫身。

消防方面立即對事故現場進行了警戒，他們經過查看后發現駕駛員及副駕駛座位上的人員雙腳被死死卡在方向盤和座位之間。根據現場情況，消防戰士們利用液壓破拆工具組、千斤頂等救援裝備，將被困駕駛員腿部周圍零部件逐一擴張、破拆。經過半個多小時的努力，第一名被困駕駛員被成功救出。經現場醫務人員檢查，被困駕駛員只是手部和腿部輕微擦傷，沒有生命危險，於是將其送往醫院進行進一步治療。

消防戰士破拆貨車駕駛室營救被困人員。 通訊員 任燕 攝

然而由於貨車車頭嚴重變形，救援空間狹小，消防方面又對駕駛室內的雜物進行了清理，隨後，消防戰士們用液壓頂桿和液壓剪擴器對駕駛室進行進一步擴張。經過約2個小時的努力，下午5時50分左右，副駕駛位置上的被困人員成功獲救，被送上等在一旁的救護車。

據了解，目前2名傷者正在醫院接受治療，沒有生命危險。貨車駕駛員稱，他在駕駛貨車上路行駛前，已經知道貨車的剎車有磨損，再加上對山區道路不熟悉，行駛到長下坡路段時連續減速，貨車剎車失靈，從而發生了側翻。

目前，發生該起事故的具體原因相關部門正在進一步調查中。