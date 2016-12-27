2015年以來各月累計主營業務收入與利潤總額同比增速。（單位%）

華龍網12月27日17時45分訊（記者 莢天宇）今（27）日，重慶市統計局發佈消息稱，今年1-11月，重慶規模以上工業企業實現利潤總額1332.85億元，同比增長14.5%，實現利稅總額2242.23億元，同比增長11.1%。

數據顯示，1-11月份，在規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額347.44億元，同比增長19.4%；集體企業實現利潤總額1.10億元，同比下降16.7%；股份制企業實現利潤總額976.24億元，同比增長16.3%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額327.87億元，同比增長9.3%；私營企業實現利潤總額564.79億元，同比增長12.5%。

分行業看，在39個工業大類行業中，37個行業盈利，2個行業虧損。主要行業利潤增長情況：汽車製造業同比增長15.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業同比增長25.6%，非金屬礦物製品業同比增長18.6%，電氣機械和器材製造業同比增長16.7%，醫藥製造業同比增長20.9%，農副食品加工業同比增長14.5%，電力、熱力生產和供應業同比增長20.2%，通用設備製造業同比增長19.9%，有色金屬冶鍊及壓延加工業同比增長37.3%。

此外，1-11月規模以上工業企業實現主營業務收入20810.08億元，同比增長11.4%。11月末，規模以上工業企業資產總計19510.06億元，同比增長11.9%；負債合計12115.71億元，同比增長12.1%。