中新網12月27日電 據外媒報導，發現星系轉速差異從而引領發現暗物質(dark matter)的天文學家薇拉·魯賓(Vera Rubin)辭世，終年88歲。

魯賓的兒子艾倫·魯賓稱，她在25日自然過世。她生前住在美國新澤西州的普林斯頓。

1974年，魯賓發現星系在銀河邊界的移動速度比預期中要快。而要是只用銀河中的可見物質做萬有引力計算的話，外圍星系的轉速應該要慢許多。

為了調和魯賓的發現與萬有引力定律，科學家們提出一種我們看不見的物質，並將它稱為「暗物質」(dark matter)。

暗物質是一種未被定義的物質，在可被觀測到的宇宙中佔有約27%的質量與能量。暗物質之所以為「暗」，是因為它們無法被看到，但又能透過它們的重力效應察覺到存在。

依據魯賓對星系運動速率的發現，應該有物質來束縛這些高速運動的恆星，但這些物質不發出可見光、也不發出電波、X光等電磁波，也不是雲，天文學家在尚未得知它究竟是什麼，遂統稱為「暗物質」。

目前天文學家對暗物質究竟是什麼分為兩派看法，一派認為它是幾乎沒有質量、很難與其他物質發生作用的微中子。另一派認為是一些小而無法觀測到的天體，例如棕矮星、行星、小行星等。

薇拉·魯賓的研究使她獲獎無數，也是有史以來第二位成為美國國家科學院院士的女性天文學家。

魯賓是知名女子大學瓦薩爾學院在1948年度唯一一位主修天文學的畢業生。當她想申請普林斯頓大學天文學研究生學位時，她被告知天文學學科不收女學生。這項政策到1975年才被廢除。

因此她轉往康奈爾大學攻讀物理學。1954年在喬治敦大學獲得博士學位。她後來在華盛頓卡內基研究機構工作。1993年獲得美國國家科學獎章。