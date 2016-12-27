多地現零下40℃極寒天氣 內蒙古「冷酷到底」戶外活動升溫北京新浪網 (2016-12-27 18:07)
中新網呼和浩特12月27日電 (李愛平 烏婭娜)隆冬時節，白雪皚皚。中國北方草原極寒天氣「不請自來」。內蒙古自治區氣象局27日發佈消息稱，目前多地已現零下40℃極寒天氣。
12月下旬以來，隨著冷空氣的多次降臨，內蒙古東部地區「千里冰封、萬里雪飄」，氣溫驟降之際，各地開展了多項與冷相關的運動。
在內蒙古呼倫貝爾草原舉行的「冰雪那達慕」讓冷成為新經濟資源；在滿洲里舉行的中俄蒙國際冰雪節，讓中外賓客大飽眼福，「新冰城」稱號不脛而走；而在內蒙古東部地區舉行的冬捕活動，更是「吸睛」無數外賓面孔。
不僅如此，依靠冷資源做「熱經濟」的內蒙古官方，還在醞釀著2017年之後的各項冰雪運動。
內蒙古包頭市固陽地區甚至專門請來哈爾濱的冰雕、雪雕設計師，為其打造1月份開啟的「冰雪節」；而內蒙古鄂爾多斯庫布其沙漠則在打造越野賽事，讓沙漠在冬季不再寂寞。
內蒙古氣象部門27日消息稱，「冷酷到底」的內蒙古東部多地最低溫降至零下40℃以下，出現極寒天氣。未來三天，這一低溫還將持續。而再次「寒中稱霸」的內蒙古地區，將上演出更多「冰雪運動」的精彩。(完)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MIZUNO 羽球．維尼 羽球．alex 羽球．羽球網柱．SUPER 羽球．愛迪達 羽球．羽球用品．adidas 羽球．ROCKET 羽球．nike 羽球．MILD 羽球．櫻花 羽球拍．Kitty 羽球．3m 羽球．bestcool 羽球．victor 羽球拍．NEWANGLE 羽球．羽球對拍．JOEREX 羽球拍．STARDOM 羽球．Angle 羽球．國際 羽球．JOEREX 羽球．explorer 羽球．碳纖 羽球拍．monster 羽球．kawasaki 碳纖維 羽球．羽球組．羽球拍袋．polo 羽球
- 賀眾牌UW-672AW-1+UR-5401JW-1桌上型淨水方案
- DigiSun VH742 4K2K HDMI 四進二出矩陣切換器
- TEV 藍芽/CD/USB/SD四頻無線擴音機 TA780B-4
- Lutron 數字頻率錶頭 FC-422D
- 【奇珍館】和闐玉帶皮籽料太平有象把件(和闐玉珍玩開運避邪
- 正負零±0 極簡風12吋DC直流電風扇 XQS-Y620 (咖啡黑)
- 【Go-Getter太陽眼鏡】人氣經典百搭款(黑-琥珀#GS1006 BKDE
- 周大福 迪士尼小熊維尼系列 baby小熊維尼鑽石925純銀吊墜(
- TENMARS 真均方根值AC/DC瓦特鉤錶 TM-28E
- CHY 多功能True RMS真有效值測量AC/DC 數字鉤錶 CHY-99
日媒嘲諷中國遊客「大鬧」北海道機場 知情人：渲染炒作【北京新浪網】
男子中800萬彩票隱瞞妻子:她有心臟病怕激動【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
《擺渡人》評分不如《長城》 網友：向張藝謀道歉【北京新浪網】
遼寧艦航母編隊繞台半圈 台灣緊張了(圖)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》