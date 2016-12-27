中新網呼和浩特12月27日電 (李愛平 烏婭娜)隆冬時節，白雪皚皚。中國北方草原極寒天氣「不請自來」。內蒙古自治區氣象局27日發佈消息稱，目前多地已現零下40℃極寒天氣。

12月下旬以來，隨著冷空氣的多次降臨，內蒙古東部地區「千里冰封、萬里雪飄」，氣溫驟降之際，各地開展了多項與冷相關的運動。

在內蒙古呼倫貝爾草原舉行的「冰雪那達慕」讓冷成為新經濟資源；在滿洲里舉行的中俄蒙國際冰雪節，讓中外賓客大飽眼福，「新冰城」稱號不脛而走；而在內蒙古東部地區舉行的冬捕活動，更是「吸睛」無數外賓面孔。

不僅如此，依靠冷資源做「熱經濟」的內蒙古官方，還在醞釀著2017年之後的各項冰雪運動。

內蒙古包頭市固陽地區甚至專門請來哈爾濱的冰雕、雪雕設計師，為其打造1月份開啟的「冰雪節」；而內蒙古鄂爾多斯庫布其沙漠則在打造越野賽事，讓沙漠在冬季不再寂寞。

內蒙古氣象部門27日消息稱，「冷酷到底」的內蒙古東部多地最低溫降至零下40℃以下，出現極寒天氣。未來三天，這一低溫還將持續。而再次「寒中稱霸」的內蒙古地區，將上演出更多「冰雪運動」的精彩。(完)