謝建輝、楊光榮被任命為湖南省人民政府副省長北京新浪網 (2016-12-27 18:07)
中新網長沙12月27日電 (記者 李俊傑)12月27日上午，湖南省十二屆人大常委會第二十七次會議在長沙召開，經會議表決，決定任命謝建輝、楊光榮為湖南省人民政府副省長，接受黃關春、蔡振紅辭去湖南省人民政府副省長職務的請求，報湖南省十二屆人大七次會議備案。
謝建輝是湖南省人民政府領導班子中，唯一一位女性副省長。官方履歷顯示，謝建輝，1961年11月出生，女，漢族，湖南長沙人。歷任中共長沙市委常委、宣傳部部長；中共長沙市委副書記；湖南省商務廳廳長、黨組書記；湖南省發展和改革委員會黨組書記、主任等職。
楊光榮，男，漢族，1962年11月出生，湖南湘潭人。歷任長沙市財政局局長、黨組書記；中共長沙市天心區委書記；中共長沙市委常委、長沙經濟技術開發區黨工委書記、長沙縣委書記；湖南省旅遊局局長、黨組書記；中共張家界市委書記；湖南省人民政府黨組成員，辦公廳黨組書記等職，2016年12月任湖南省人民政府秘書長、黨組成員，辦公廳黨組書記。(完)
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