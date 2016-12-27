圖為：審判現場。 甌文 攝

中新網溫州12月27日電 (記者 張茵通訊員甌文)27日，記者從溫州甌海法院獲悉，溫州一位母親李某明知是假酒，卻還貪便宜買下給自己女兒擺婚宴使用，進而又開始倒賣起假酒獲利。日前，該院公開開庭審理並宣判這起制售假茅台、假五糧液案，李某犯銷售偽劣產品罪，判處有期徒刑七年三個月，並處罰金40萬元。據悉，此假冒註冊商標和生產、銷售偽劣產品案，涉案人員制售假茅台、假五糧液等高檔白酒價值超百萬元。

貴州茅台、五糧液等高端白酒已然成為溫州婚宴喜慶的標配用酒，市場巨大，有人就此動起歪腦筋，鋌而走險自行生產、銷售假酒向人推銷。

今年49歲的永嘉婦女李某，2010年正籌辦女兒的婚禮，而宴請賓客自然要用到高檔白酒。恰在此時，在溫州一舞廳認識的賈某主動向她推銷，稱自己那裡有「便宜的高檔白酒」，茅台、五糧液酒等價格比市場價低很多，東西也不錯。

李某詢問價格，賈某報給她所謂的五糧液酒每瓶僅150元。李某對酒的真假自然心知肚明，但又實在是貪便宜，於是向賈某購買了23瓶。

從那以後，李某發現了其中的「商機」，開始陸續從賈某處購進假茅台、假五糧液酒買賣，從中賺取差價，合計銷售了假冒茅台、假冒五糧液等白酒多達人民幣80餘萬元。

其實賈某的這些所謂「便宜的高檔白酒」都是出自他自己之手。賈某是做假酒的老手了，曾經因為做假酒被工商局處罰過。因為沒有好的生計，賈某近年來又開始「重操舊業」。

賈某在甌海等地租了倉庫，購買了假冒貴州茅台、五糧液的瓶蓋、商標、防偽標碼、包裝盒、紙板箱等包裝材料及尖庄牌白酒、空酒瓶等，利用剪刀、漏鬥、塑料水瓢等工具，將從市面上買來的廉價白酒灌裝到茅台、五糧液酒瓶里，然後再用專門購置的瓶蓋子、包裝袋、瓶口膠套、膠帶等封裝，貼上商標出售。

據公訴機關訴稱，賈某從2010年以來，累計銷售假酒金額高達人民幣100餘萬元。

賈某用的酒瓶是從各個廢品回收人員那邊以2-3元的價格購入，其他包裝材料則是從蒼南人孫某處購買。而孫某向賈某等人銷售假冒貴州茅台、五糧液牌白酒包裝材料的銷售金額達人民幣40餘萬元。

甌海法院審理后，當庭宣判。賈某犯生產、銷售偽劣產品罪，判處有期徒刑八年，並處罰金100萬元；李某犯銷售偽劣產品罪，判處有期徒刑七年三個月，並處罰金40萬元；孫某犯銷售非法製造的註冊商標標識罪，判處有期徒刑四年，並處罰金20萬元。(完)