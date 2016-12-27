（中央社記者李晉緯台北27日電）知名體育主播傅達仁特殊的播報用語讓人印象深刻，今天他特別提醒後輩，要用生活化的用詞貼近觀眾，並透露棒球語言中的「滿貫全壘打」，就是他「打麻將中打出來的」。



傅達仁新書「達仁傳奇新書發表會」暨「傅達仁生前追思會（見面會）」，今天在台北市長官邸藝文沙龍表演廳進行。



今天的活動由傅達仁口中，他「最親密的戰友、最可愛的敵人」盛竹如主持，籃球名人閻家驊、陳建州、許智超，及「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），和演藝圈的李恕權等人都到場見證。



傅達仁表示，現在的主播、記者都很年輕，長得都比他好看，但觀眾最難忘懷的，絕對是他播報的聲音，但除了他的嗓音，他報導中獨特的台詞更是讓觀眾想忘也忘不了的主因。



當過籃球國手、國家隊教練、記者、球評、主播，多重的身份背景及歷練，讓傅達仁在報導時能更生動、更有說服力，「播報不是背資料，是要掌握比賽節奏、跟著球賽節奏走」，傅達仁說。



觀察現在體育記者們的報導後，傅達仁特別提醒後輩們，切記要用觀眾瞭解的語言和他們溝通。



「接觸到報導的人，可能是大學教授，也可能是販夫走卒，所以一定要用生活化的方式，讓觀眾置身比賽之中」，傅達仁說。



傅達仁提到，體育新聞報導中常出現的「蓋火鍋」、「陽春全壘打」、「回馬槍」等，都是他發明的用語，這些是他從市井小民的生活中得到的靈感，像「滿貫全壘打」就是他在打麻將時「靈機一動」所得，像這樣貼近民眾日常的用語，就是讓人印象深刻的關鍵。1051227