圖為中央蘇區廉政建設史主題展覽開展儀式現場。 張金川 攝

中新網龍岩12月27日電 (記者 張金川)27日上午，由中共福建省龍岩市紀律檢查委員會主辦、古田會議紀念館承辦的「蘇區精神、廉政豐碑」中央蘇區廉政建設史展覽正式開展，該展廳設在古田會議紀念館右側，展覽分為「清除腐敗建新政」「懲防並舉保清廉」「精神永存鑄豐碑」三部分。

腐敗是一種社會現象，是世界性頑疾，也是各國政府和社會公眾十分關注的問題。中國共產黨歷來十分重視反腐，從誕生之日起，就把反對腐敗、建設廉潔政治作為一個重要的奮鬥目標。

第一次國內革命戰爭失敗后，以毛澤東同志為代表的中國共產黨人把黨的工作重心從城市轉移到農村，開始了創建人民軍隊和中央蘇區的偉大曆程。在艱苦卓絕的戰爭環境里，在血與火的嚴峻考驗中，黨和紅軍能夠不斷發展壯大，取得一個又一個勝利，贏得人民群眾的衷心擁護，其關鍵在於始終牢記為人民服務的宗旨在鬥爭實踐中鍛造出一支對黨忠誠、頑強奮戰的人民軍隊，建立了勵精圖治、廉潔高效的紅色政權。

中央蘇區廉政建設史主題展填補了福建省乃至全國中央蘇區廉政建設史主題展覽的空白，是史料最全、脈絡最為清晰的蘇區廉政建設史主題展覽。龍岩市紀委相關負責人表示，該展覽的舉辦將對推進新時期全面從嚴治黨、提高黨的建設科學化水平具有重要的現實意義：

一是展覽部分汲取歷史養分，突出正面引導，通篇深刻詮釋了牢固樹立理念對拒腐防變的強大作用，突出展示了定製度立規矩的普遍約束效果，高度契合黨的十八屆六中全會作出的從思想建黨、制度治黨入手，推進全面從嚴治黨的戰略部署。

二是展覽充分挖掘中央蘇區紅色文化資源，把「中央蘇區各級黨政機關是中國歷史上最為清廉的政權機關、各級黨政軍群的工作人員是中國歷史上最為清廉的官員」的歷史印跡以全景式再現，符合福建省第十次黨代會關於「實施福建紅色文化保護、傳承和弘揚工程」的部署要求。

三是古田會議紀念館是中央紀委監察部2010年命名的第一批全國廉政教育基地之一，該展覽的推出必將進一步豐富廉潔教育內容，更好地弘揚全面從嚴治黨理念，成為全國廉政教育基地的一個有力補充。(完)