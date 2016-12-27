兩份判決，一輸一贏，連續陷入兩起疑似虛假訴訟的「漩渦」之中，這讓作為江西省南昌市進賢縣人大代表和優秀共產黨員的何柏義大呼「上當受騙」。

何柏義是江西松柏實業有限公司（以下簡稱「松柏公司」）的實際控制人。而另一名股東是福建石獅市籍商人蔡紹堤。多年來，在進賢縣，蔡紹堤以個人名義在社會上大肆融資借款高達1.3億元，借貸對象涉及人員37家。朱漢中、胡永文是其中的兩名出借人。

因蔡紹堤無錢償還巨額債務，朱漢中、胡永文將松柏公司訴至南昌中院，要求松柏公司分割相關收益，起訴依據是蔡紹堤曾與他們二人在借錢時分別簽署過相關協議，分割該公司在江西進賢縣開發的一處名為「英倫壹號」的房地產項目的收益。

但何柏義認為，這兩份協議實際是虛假的，是在利用蔡紹堤在松柏公司股權變更登記中獲得了一人獨佔100%股權獨資有限責任公司的6個月「空檔期」，牽強附會地將松柏公司列為第三人或被告，訴至南昌中院，要求分割相關收益。

記者調查發現，「合作協議書」上沒有松柏公司的印章，只有借貸雙方的個人身份證號和手印。借款也未進入松柏公司賬戶，而是被直接轉入借款人蔡紹堤的個人賬戶或用作他途。

2015年7月，朱漢中向法院訴求享有松柏公司項目「英倫壹號」10%的權益，胡永文也向法院訴求享有松柏公司項目「英倫壹號」的20%收益。但前者被法院駁回，後者卻被法院判決勝訴而贏了官司。

何柏義質疑，這兩起案件的基本事實與法律關係基本相同，但在同一個法院開庭審理后的判決卻截然相反。這一結果讓他質疑其中存在黑幕，自己的公司疑似被人拉來墊背。接到報料，12月22日，《中國商報法治周刊》記者趕赴南昌市進行了採訪調查。

實際出資零元人民幣的「股東」

圖為何柏義臨時讓蔡紹堤持有100%的股權協議。

2016年12月23日上午，在南昌市中級人民法院門口，53歲的何柏義拿著兩份一輸一贏的法院判決書向記者大吐苦水：「福建人蔡紹堤還欠我土 地款和借款一共有4792萬元未還（法院已判決認定），他一直在南昌進賢縣社會上大量融資借錢，他個人借錢跟我有啥子關係？放高利貸的人憑什麼起訴我？」

何柏義向記者透露，自己把江西松柏公司的19.99%股份白白送給了蔡紹堤不說，還惹來一身麻煩。

何柏義說，松柏公司花了近5億元在進賢縣開發建設的「英倫壹號」房產項目，事實上，在合資合夥合作中，蔡紹堤實際出資為零元人民幣，一分錢都沒有出過。

圖為江西松柏實業有限公司股權變更時間說明。

既然實際出資為零元人民幣，蔡紹堤為何又成了松柏公司的股東呢？

據記者調查了解，早在2010年3月16日，何柏義與其妻子吳曉清共同出資2000萬元在江西進賢縣成立了江西松柏實業有限公司，兩人分別持有60%、40%的股份。

蔡紹堤是福建石獅市人，2010年10月25日在進賢縣成立了一家江西海西輕紡工貿發展有限公司。即便何柏義是進賢縣人，但其很早就外出經商，跟自己家鄉的人並不熟悉。蔡紹堤雖是外地人，但通過在進賢縣投資多年，熟悉當地政府部門的人脈關係。

經人介紹，在2011年9月左右，何柏文與蔡紹堤結識。

圖為民間借貸出借人胡永文與朱漢中跟借款人蔡紹堤疑似簽署的虛假「合作協議」。

從2011年12月30日競得55畝土地開始，江西松柏公司花了1.2億元，在進賢縣城北新區青嵐湖畔南側共競得118畝土地，開發修建了「英倫壹號」一二期房地產項目（以下簡稱「英倫壹號」）。

之前，出生在進賢縣的何柏義一直在外地從事木材生意，並未涉足房地產開發項目。

據了解，「英倫壹號」項目的購地款全部由何柏義支付，蔡紹堤只是藉此幫忙拿地。但為了開發方便，在蔡紹堤未出一分錢的情況下，何柏義同意由蔡紹堤擔任江西松柏公司的法定代表人。

2011年10月1日，蔡紹堤與何柏文簽署了一份《合作協議》：「摘牌後土地開發成本及利潤均按甲方（蔡紹堤）51%、乙方（何柏義）49%的股份投入分紅。甲方所佔51%的比列資金先由乙方墊付，甲方向乙方寫好借條，按月息0.93%計算利息。」

圖為朱漢中將江西松柏實業有限公司作為第三人訴至南昌市中級人民法院的判決書。

到了同年10月19日，江西松柏公司在工商部門進行了第一次股權變更登記：「蔡紹堤（甲方）佔51%、何柏義（乙方）佔49%」。

為了減少土地開發的運作成本，2012年5月18日，何柏義與蔡紹堤又再簽署了一份將股份公司轉為獨資公司的《合作協議》：「經甲乙雙方協商同 意將該股份公司轉為甲方獨資公司，經乙方同意甲方可以用該獨資公司競拍總面積118畝左右的剩餘土地（約63畝）的國有土地使用權。但甲方的獨資公司只為 辦證減輕稅費使用，辦證完后，該甲方的獨資公司無效，立即重新恢復為甲乙雙方原股權不變的股份公司。」

2012年5月21日，江西松柏公司在工商部門變更登記為蔡紹堤的獨資公司，其名義上持有公司100%的股權。但是，6個月後，即2012年 11月28日，何柏義與蔡紹堤又在工商部門將其股權變更登記變換了過來。這次，何柏義便將自己的49%股份轉為他的妻子吳曉清名下，「蔡紹堤佔51%，吳 曉清佔49%」。

記者在採訪中了解到，江西松柏公司從成立初始至今，一共進行了6次股權變更登記。

從2012年5月21日至11月28日的6個月內，儘管蔡紹堤持有江西松柏公司的股份比列達到100%，但這並非是蔡紹堤持有百分之百的股權。而是何柏義與蔡紹堤有合同約定，此舉僅僅是為了便於享受返還土地出讓金等政策方面的作用。此事實有雙方的《合作協議》為證。

記者梳理江西松柏公司股權變更登記資料發現，到了2014年3月12日，雙方將江西松柏公司的股權變更為「吳曉清佔50.1%，蔡紹堤占 49.99%」，同時變更吳曉清為法人代表。同年9年9日，該公司的股權又變更為「吳曉清占%70，蔡紹堤佔30%」。9月16日，公司股權再變更為「吳 曉清80%，蔡紹堤佔19.99%」至今。

出借人追債疑拉上松柏公司墊背

三個月前，蔡紹堤因其借債過多而致其資金鏈斷裂，涉嫌私刻公章以及非法吸收公眾存款等罪名，目前已經被公安機關刑拘。

據記者獲得的一份由進賢縣審計局出具的「蔡紹堤融資、負債情況的審計調查報告」資料內容顯示，從2012年4月截至2015年9月，蔡紹堤各項借款及拖欠農民工資、工程款一共總計3.3363億元。

其中，蔡紹堤在江西進賢縣社會上融資借款1.228874億元、進賢縣的金融機構借款4540萬元、江西海西（輕紡）工業園拖欠工程款及農民工工資6300萬元、何柏義的借款4792萬元。

多名知情人向記者透露，蔡紹堤在進賢縣建有一家紡織企業，但是不到一年就停產倒閉。由於欠下巨額債務，只好東借西借填補債務窟窿，其中包括向胡永文和朱漢中借錢。

據記者了解，朱漢中曾給蔡紹堤借了982.49萬元。胡永文給蔡紹堤一共借了2424萬元。

不過，蔡紹堤向這兩人借的錢全部轉到了他的老家福建石獅市，並沒有用於江西松柏公司在進賢縣開發建設的「英倫壹號」房產項目。

圖為出借人胡永文將江西松柏實業有限公司作為被告起訴至南昌市中級人民法院的判決書。

2015年4月，蔡紹堤持有松柏公司19.99%的股權被20家人民法院凍結20次，依法處於凍結查封不可出讓轉讓狀態。

何柏義告訴記者，在看到蔡紹堤的股權被法院依法凍結查封后，胡永文和朱漢中就急於收回借給蔡紹堤的巨款。於是，謊稱當年蔡紹堤是以松柏公司的名義向他倆借錢，並讓蔡紹堤在一個按照他們的意圖寫好的協議上簽字。

「如果按照這兩份協議，他們當年借給蔡紹堤的錢，就想從『英倫壹號』項目獲取收益。胡永文和朱漢中先後到南昌中院起訴，要求法院判決支持他們從 『英倫壹號』項目分配收益的請求。」何柏義說，「如果公司的印章不掌控在我的手裡，他們偽造的合作協議就得逞了，那就真上了他們的當。」

2016年8月5日，南昌市中級人民法院一審判決駁回了朱漢中要求從第三人江西松柏公司100%股權中的10%股權轉讓給其名下的訴訟請求。朱漢中不服，上訴至江西省高院，並定於12月28日開庭審理。

但是，胡永文的訴訟請求卻獲得了南昌市中級人民法院的支持。2015年7月22日，胡永文將江西松柏公司、蔡紹堤一同作為被告訴至南昌市中級人民法院。

2016年11月15日，南昌市中級人民法院判決認定：胡永文與被告蔡紹堤在2012年9月6日簽署的「合作協議書」，是在蔡紹堤一人享有 100%股權且在具有公示效力下籤訂的，屬於被告蔡紹堤代表被告江西松柏公司簽訂的合作協議，且對已收到啟動資金300萬元無異議，根據《民法通則》第四 十三條規定「企業法人對它的法定代表人和其他工作人員的經營活動，承擔民事責任」，判決原告胡永文享有被告江西松柏公司「英倫壹號」一二期20%的收益。

對此，何柏義認為，案情事實基本相同一致的兩起訴訟案件，卻出現兩個截然相反的判決。

「胡永文和朱漢中當年借給蔡紹堤的錢，這並無爭議。即便當時蔡紹堤是松柏公司的法定代表人，且持有百分之百的股權，但借錢行為與松柏公司無關， 是蔡紹堤的個人行為。兩起案件中出現的兩個借款協議，實際上是朱漢中與胡永文兩人在無法快速從蔡紹堤手上要回借款的情況下，在2015年的期間，各自草擬 了一份合作協議，並讓蔡紹堤簽字按手印。他們的合作協議並非2012年時所簽署的。」何柏文這樣告訴記者。

質疑南昌市中級人民法院判決

據了解，對於南昌市中級人民法院判決胡永文主張權益的勝訴，江西松柏公司已提起上訴。

何柏義一直認為，胡永文提供的一份在2012年9月6日簽署的「合作協議書」，純屬偽造，胡永文無權向松柏公司主張權益。

「胡永文是江西省進賢縣創建辦原主任，法律規定公職人員嚴禁在民間放貸。他在2012年9月任職進賢縣創建辦主任期間出資2400多萬元購買松 柏公司股權的錢從哪裡來的？所涉資金與個人收入明顯不相符。」何柏義告訴記者，胡永文不但偽造了「合作協議」，還謊稱擁有松柏公司20%的股權。「可是， 工商檔案、公司章程、股權證書、股東協議、出資證明、出資憑證均無任何記載。」

圖為何柏義與實際出資零元人民幣的蔡紹堤簽署的合作協議。

記者採訪中發現，胡永文借給蔡紹堤的資金，都是由一名叫胡小燕的人轉賬到蔡紹堤的個人賬戶上。

何柏義說，胡永文對松柏公司主張股東權益沒有任何法律依據：「蔡紹堤從未獲得授權可以代表公司對外簽署合作協議。」

「進賢縣公安局經偵大隊在2015年3月16日對松柏公司審計清查時，並沒有發現有胡永文的任何主張權益的資料。」松柏公司的吳經理也告訴記者，松柏公司從2010年3月16日投入運營，至今與胡永文沒有任何資金來往，上述事實已由胡永文本人向法庭證實。

對於南昌市中級人民法院判決胡永文享有松柏公司所屬「英倫壹品」房地產項目20%的收益及返回300萬元啟動資金一案，何柏義認為是南昌中院罔顧客觀事實，視法律為兒戲而枉法裁判的結果。

「若與松柏公司沒有資金來往的胡永文可享有松柏公司20%的股權，那麼，進賢縣的其他30多名出借人都可以與蔡紹堤惡意串通而簽署一份『合作協 議書』來主張權益。我的公司豈不是都被借錢給蔡紹堤的人瓜分完了？」何柏文說，他已經向江西省高院提出對胡永文與蔡紹堤的「合作協議書」進行司法鑒定的申 請。

對於上述胡永文疑偽造「合作協議」虛假訟訴以及公職人員放高利貸等方面的說法，記者致電胡永文採訪求證。

「我在2012年就已經離職了，我都向單位說明了，你們媒體可以調查。我跟蔡紹堤簽署的就是合作協議，不是放高利貸。至於我借給蔡紹堤的錢都被 其個人轉入福建去了，那我也不清楚，如果法院判決我是虛假訴訟或者判決我輸了，我就認了。」胡永文在電話中回應，「何柏文也找我談過幾回，說協商解決問 題。」

對於前述何柏文質疑南昌中院枉法裁判等方面的說法，12月23日上午，記者來到南昌市中級人民法院採訪。不過，記者在該法院門口，多次撥打辦公 室電話均無人接聽。記者又致電南昌市中級人民法院負責宣傳的一位王姓負責人時，僅被其告知因在外面學習為由未予以正面回應。而記者多次撥打該院辦公室的一 位宛姓主任的電話，其均未接聽。

隨後，記者又來到江西省高級人民法院門口聯繫採訪事宜，但均遭該院門口的保安人員阻止入內。記者致電江西省高院的一位主管宣傳的負責人時被其告知，「對於上訴的案件我們法院系統一般不接受媒體的採訪」，未等記者把話說完就立刻掛斷了電話。

對於事情的進展，《中國商報法治周刊》記者將繼續予以關注。