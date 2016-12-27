重慶出台新《辦法》鼓勵企業創新 記者 張譯文攝

華龍網12月27日18時訊（記者 張譯文）為了鼓勵企業創新，調動企業研發的積極性，重慶市經信委近日出台了第三份文件——《重慶市創新產品與服務遠期約定購買及風險補償辦法》（以下簡稱《辦法》）。今（27）日，市經信委召開新聞發佈會，宣布《辦法》正式出台。據悉，對於創新產品與服務遠期約定購買，供應商可以通過第三方平台投保，市財政給予不超過保險費用50%的補貼，當供應商的創新產品或服務滿足約定的要求而購買單位不予購買時或供應商的創新產品或服務無法如期滿足約定要求時，由保險公司對供應商或購買單位給予風險補償。

新《辦法》出台了哪些新政策？

市財政給予最高保險費用50%的補貼

「A公司是《辦法》涵蓋範圍內的創新產品公司，生產一種新技術產品；B公司則需要這類新技術產品。而A公司表示，B公司需要的產品要在2年的時間里研發並製造出來。那麼問題來了，A公司擔心的是萬一2年後東西造出來了，B公司反悔不要了咋辦？而B公司擔心的是A公司2年以後啥也沒造出來或產品不合格，耽誤了自身發展咋辦？這時保險公司和市財政局就能通過《辦法》中規定的的一系列政策給AB兩家公司吃下一顆定心丸，打消'後顧之憂'讓他們安心發展，共同推動我市經濟發展。」在發佈會上，市經信委副主任居琰關於《辦法》是如何為達標企業服務的，做了一個形象的比喻。

據市經信委相關負責人介紹，《辦法》的主要內容包括遠期約定購買和風險補償2個方面。創新產品與服務遠期約定購買（以下簡稱遠期約定購買）是指購買單位與創新產品及服務提供商（以下簡稱供應商）間通過合約方式約定購買現有市場未能滿足的創新產品和服務，當創新產品或服務滿足約定的要求時，購買單位按約定的規模和價格實施購買。

記者在發佈會上了解到，創新產品與服務遠期約定購買風險補償（以下簡稱遠期約定購買風險補償）是指市場主體之間達成1年以上5年以內的約定購買協議，通過第三方平台向保險公司投保，當供應商的創新產品或服務滿足約定的要求而購買單位不予購買時或供應商的創新產品或服務無法如期滿足約定要求時，由保險公司對供應商或購買單位給予風險補償。第三方平台按照政府購買服務的相關規定和程序確定。

另外，風險補償補助資金從產業技術創新專項資金中統籌安排，用於購買第三方平台服務、對供應商進行保費補貼等相關工作。對達成遠期約定購買協議並經第三方平台評價符合相關條件的，由供應商委託第三方平台向保險公司投保，市財政對供應商給予不超過保險費用50%的補貼。最後，遠期約定購買及風險補償須圍繞全市經濟社會發展重大戰略需求以及購買單位實際需求，按照公開透明、公平公正、誠實信用的原則，規範開展遠期約定購買試點和風險補償工作。

哪種算符合條件的企業和產品？

供應商需滿足4個條件才能享受風險補償

記者了解到，《辦法》中所說的創新產品與服務是指《國家重點支持的高新技術領域》明確的電子信息、軟體、生物與新醫藥、航空航天、新材料、高技術服務、新能源與節能、資源與環境、先進位造與自動化等高新技術領域範圍，有良好的經濟效益，原則上利稅率高於20%，具有廣闊的市場前景。重點支持企業開發的國內首台（套）產品。

另外，供應商必須滿足4個條件才能享受風險補償：1.在重慶市內註冊的獨立法人；2.企業(註冊)連續經營兩年以上，且上年度營業額超過500萬元；3.具有較強的設計研發和生產製造能力，企業專職研發人員占企業職工人數比例原則上不低於10%；4.前一年研究開發費用總額占營業收入比例不低於2%。供應商向市內外購買方供應遠期創新產品與服務均可享受風險補償和保費補貼政策。最後，風險補償的標準不超過供應商投保保險費用的50%。

市經信委相關負責人表示，明年將會同市級相關部門，徵集併發佈使用財政資金的遠期約定購買需求，在行政辦公、環保和資源循環利用、公共安全、醫療衛生、交通管理、基礎設施建設等重點領域，啟動創新產品與服務的遠期約定購買。

另外。還將先期遴選10家左右龍頭企業作為購買方同創新產品與服務的供應商開展遠期約定購買及風險補償試點，不斷總結經驗，加大宣傳力度，逐步推廣實施。