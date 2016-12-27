日期:12月27日，國際足球歷史和統計聯合會（IFFHS）繼續公佈年度最佳獎項，這次公佈了俱樂部及國家隊層面的年度最佳主教練。在國家隊層面率領葡萄牙奪得歐洲杯的桑托斯高票當選，俱樂部層面，馬競主帥迭戈-西蒙尼力壓齊達內，首次當選獎項。

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